Furiosa, il prequel di Mad Max che esplorerà le origini dell’omonimo personaggio, ha finalmente una data di uscita.

WarnerMedia e il regista George Miller hanno infatti confermato che Furiosa arriverà nelle sale il 23 giugno 2023. È stato sottilineato come il film arriverà nelle sale e non in contemporanea in streaming come invece avverrà per tutti i film previsti il prossimo anno e targati WarnerMedia, decisione che sta creando acridine e polemiche fra gli studios, registi e attori.

Furiosa uscirà esattamente 8 anni dopo il trionfale ritorno nelle sale del franchise di Mad Max con Fury Road uscito nel 2015.

Furiosa, il cast

I protagonisti di Furiosa saranno Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Yahya Abdul-Mateen II.

La Taylor-Joy interpreterà Furiosa. Poiché il film è un prequel, Miller ha dovuto considerare se avrebbe usato la CGI per “svecchiare” Theron o scegliere un’attrice diversa. E ora abbiamo la nostra risposta. Theron non tornerà per riprendere il suo ruolo:

“Per molto tempo, ho pensato che potevamo semplicemente usare il de-ageing CG su Charlize, ma non credo che ci siamo ancora”, ha detto Miller. “Nonostante i coraggiosi tentativi di The Irishman, penso che sia ancora una valle misteriosa. Tutti sono sul punto di risolverlo, in particolare i progettisti di videogiochi giapponesi, ma credo che ci sia ancora una valle abbastanza ampia”.

Miller dirigerà, co-scriverà e produrrà “Furiosa”. Nel preparare la sceneggiatura di “Fury Road”, Miller e il co-sceneggiatore Nick Lathouris avevano sviluppato storie per ogni personaggio, ma non è stato rivelato molto sul passato di Furiosa. E questo film rimedierà alla cosa.

Taylor-Joy ha recentemente terminato le riprese di “Last Night in Soho” di Edgar Wright e attualmente sta girando “The Northman” di Robert Eggers. È stata la protagonista della commedia romantica “Emma”, basata sul romanzo di Jane Austen, oltre che essere comparsa in “Split” e “Glass”.

Chris Hemsworth non ha bisogno di presentazioni, essendo il Thor del Marvel Cinematic Universe. Ha recitato nei film “Avengers” e “Thor” e continuerà ad interpretare quel ruolo anche nella prossima fase del MCU nel quarto film dell’eroe nordico.

Abdul-Mateen II ha interpretato invece Black Manta in “Aquaman” di James Wan. Attualmente è impegnato nel nuovo film della serie “Matrix”. Reciterà in “Candyman”, in uscita nel 2021.

Acquista il Blu-Ray di Mad Max: Fury Road