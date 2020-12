Alice in Borderland è stata rinnovata da Netflix per una seconda stagione. L’annuncio è avvenuto attraverso un breve video teaser che trovate in testa all’articolo.

Alice in Borderland, la serie

La serie live action Alice in Borderland è tratta dal manga Imawa no Kuni no Alice di Haro Aso, ed è disponibile su Netflix dal 10 dicemre.

Alice in Borderland, staff e cast

Shinsuke Sato (regista dei film live action tratti da Bleach, Gantz e Kingdom – La Guerra dei 500 anni) dirige la serie e ne scrive le sceneggiature insieme a Yoshiki Watabe e Yasuko Kuramitsu.

Il cast comprende i già citati Kento Yamazaki (Kingdom, Le Bizzarre Avventure di JoJo, Bugie d’Aprile) nel ruolo di Ryohei Arisu e Tao Tsuchiya (Kenshin Samurai Vagabondo, Orange) nella parte di Yuzuha Usagi.

Ai protagonisti si aggiungono Nijiro Murakami (Cheshire), Yuki Morinaga (Chota), Keita Machida (Karube), Ayaka Miyoshi (An), Dori Sakurada (Niragi), Aya Asahina (Kuina), Shuntaro Yanagi (Last Boss), Yutaro Watanabe (Tatta), Ayame Misaki (Shibuki), Mizuki Yoshida (Asahi), Tsuyoshi Abe (Kuzuryu), Nobuaki Kaneko (Hatter), Sho Aoyagi (Agni) e Riisa Naka (Mira).

Netflix Italia presenta così Alice in Borderland:

Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya recitano in questa nuova serie diretta da Shinsuke Sato!

Dopo essere stati improvvisamente catapultati in un mondo misterioso, per sopravvivere i protagonisti devono partecipare ad alcuni giochi.

Haro Aso, non solo Alice in Borderland

Ricordiamo che in Italia Alice in Borderland è uscito per Flashbook Edizioni; a Lucca Changes 2020 J-POP ha invece annunciato Zombie 100, sceneggiato da Haro Aso e illustrato da Kotaro Takata:

Essere assunti da un’azienda di successo è il primo passo di Akira Tendo verso una carriera brillante.

C’è solo un problema: si tratta di una “black company” che lo costringe a lavorare giorno e

notte senza sosta. Dopo tre anni, il giovane è talmente esasperato e sfinito che… persino un’apocalisse zombie diventerà una buona occasione per compilare una lista di 100 cose da fare prima di arrendersi al suo destino, e cominciare a vivere appieno la vita!

Haro Aso, (già autore di Alice in Borderland), accompagnato dalle morbide matite di Kotaro Takata (I am Sherlock) ci catapulta in un horror ancorato nella vita di oggi tanto pieno di azione frenetica quanto di humor!

Prenota il primo volume di Zombie 100