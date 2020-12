Avete capito bene. Tokyo Babylon 2021 è stato rinviato a tempo indeterminato a causa di un problema di proprietà intellettuale riguardante il comitato di produzione. La serie doveva originariamente essere presentata in anteprima nell’aprile 2021.

A dare la triste notizia su Twitter Air News, che spiega i problemi che il comitato di produzione dell’anime sta affrontando per i costumi dei personaggi utilizzati nella serie. I disegni e modelli sono stati infatti creati senza l’autorizzazione della produzione da parte di una parte, il cui nome non viene divulgato.

"Tokyo Babylon 2021" has been postponed from April due to the matter of costume designs being referenced by the anime without permission.https://t.co/YeQdmZuGMq — A.I.R (Anime Intelligence (and) Research) (@AIR_News01) December 24, 2020

Queste le scuse pubbliche al creatore della serie CLAMP e a tutti coloro che sono stati colpiti dal problema:

Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine per il vostro continuo patrocinio. Il comitato [Tokyo BABYLON 2021] prenderà sul serio la questione dell’imitazione, rifletterà profondamente su di essa e i costituirà un team all’interno del comitato per adottare misure più severe e si baserà su un’ulteriore conformità legale… Pertanto, rinvieremo la trasmissione di questo lavoro, che è attualmente previsto per la trasmissione nell’aprile 2021. Ci scusiamo sinceramente per l’inconveniente causato a CLAMP, a tutti coloro che amano l’originale “Tokyo BABYLON”, a tutti coloro che non vede l’ora e supportano l’anime televisivo “Tokyo BABYLON 2021”, e a tutti coloro che sono coinvolti… Ci impegniamo a offrire intrattenimento che i fan possano godere con tranquillità e il comitato di produzione lavora insieme per produrlo.

Creeremo seriamente e sinceramente opere che tutti amano veramente, quindi grazie per la vostra collaborazione.

Per i fans della serie non ci poteva essere notizia più triste. Non ci resta che rimanere in attesa di nuovi sviluppi.

Tokyo Babylon 2021 – lo shoune’ai firmato CLAMP

Tokyo Babylon nasce come manga di genere shōnen’ai, grazie alle CLAMP, il quartetto di mangaka famose per Tsubasa Reservoir Chronical e Card Captor Sakura. Dal manga è stato tratto un OAV e un film live-action.

Subaru e Hokuto sono due fratelli un po’ fuori dal comune: sono infatti gli eredi della famiglia Sumeragi, che per secoli ha difeso il Giappone dalle forze del male grazie all’arte magica dell’onmyodo. Benché originari di Kyoto, vivono ora nella capitale dove hanno trovato un grande amico in Seishiro Sakurazuka, un giovane e affascinante veterinario che sembra essersi preso una cotta per Subaru. Ma nell’affollata capitale c’è ben poco tempo per l’amore: Subaru si trova subito ad affrontare il pericoloso fantasma di una giovane suicida e un misterioso spirito maligno che sembra dimorare negli abiti di una ragazza…

In Italia il manga, completato in sette volumi, è stato pubblicato da Planet Manga.

