Il noto sito di rumor The Illuminerdi riporta che in Green Lantern, la serie TV in sviluppo per HBO Max, compariranno anche Jessica Cruz e Simon Baz come precedentemente vociferato.

Questa volta il sito riporta anche le descrizioni dei due personaggio che, a differenza degli altri 3 protagonisti precedentemente rivelati, sembrano essere aderire maggiormente alle loro controparti fumettistiche.

Jessica Cruz e Simon Baz in Green Lantern

Jessica Cruz è comparsa originariamente su Justice League #30 (2014) e venne scelta originariamente come portatrice dell’Anello di Power Ring, il Green Lantern malvagio proveniente da Earth-3, in quanto agorafobica.

Ecco la descrizione del personaggio per la serie TV:

Proteggere la galassia è difficile. Ancora di più se non si è a proprio agio nel lasciare i proprio appartamento. La vita ha costretto Jessica a cavarsela da sola sin da giovanissima. Ha completato gli studi e badato ad una sorella più piccola. È intelligente, determinata. Guardandola non scorgereste mai quello che vive dentro di sé. Jessica infatti combatte contro un disturbo compulsivo legato all’ansia. Combatte la paura da prima qualsiasi Lanterna.

Simon Baz fu introdotto nel The New 52: FCBD Special Edition #1 (2012). Un ragazzo libanese-americano che, detenuto erroneamente per terrorismo, viene liberato dall’Anello che lo sceglie come suo nuovo portatore. Per molto tempo Baz ha portato con sé una pistola temendo che l’Anello potesse abbandonarlo.

Ecco la descrizione del personaggio per la serie TV:

Sin da quando ne ha memoria, Simon ha amato le Lanterne Verdi. Utilizzando il suo carisma e la sua parlantina, Simon fa il venditore a Detroit ma dopo il 9/11 gli affari non vanno granché bene anche perché l’America non ha più molta fiducia in giovani mediorientali.

Green Lantern – gli altri protagonisti

Sarebbero trapelati anche i dettagli per il casting di alcuni dei protagonisti di Green Lantern, vediamoli nel dettaglio:

Guy Gardner: maschio bianco sulla trentina. Un ammasso di mascolinità, è la personificazione dell’iperpatriottismo americano degli anni ’80 a metà strada fra Rambo e Hulk Hogan. Ispira fiducia e pur sembrando avventato non lo è. Ama sua moglie e sua figlia e ama spassarsela con loro. Sotto questa scorza dura però si cela un dolore che lo motiva

Bree Jarta: donna nera sulla trentina. Poche Lanterne sono devote al Corpo come Bree. Bree è metà umana e metà qualcosa che fatica a dimenticare. È infatti figlia di una madre aliena e un padre umano. È stata cresciuta su un pianeta molto avanzato e civilizzato ma tutti gli sforzi per ottenere un Anello del Potere sono stati vani quando è stata accoppiata a Guy Gardner.

Alan Scott: bianco maschio 28 anni. Alan è il modello dell'uomo degli anni '40: impeccabile, affascinante e rispettoso dell'America. Si è già costruito una rispettabile reputazione come eroe a Los Angeles tuttavia vive in una bugia: è omosessuale. In quell'epoca questo potrebbe costargli tutto persino la vita.

Green Lantern – i dettagli della serie

Un primo nuovo dettaglio riguarda l’ambientazione cronologica della serie, la cui prima stagione avrà 10 episodi: la serie si svolgerà su più linee temporali della storia del Green Lantern Corps.

La serie si svolgerà negli anni ’40, ’80 e ai giorni nostri. Non è chiaro però se le linee temporali convergeranno o se rimarranno separate e ognuna seguirà una diversa minaccia durante la serie.

HBO Max ha confermato che vedremo personaggi come Alan Scott, Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz, Kilowog e Sinestro.

Inoltre, secondo quanto riferito, HBO Max sta scegliendo una donna di colore come nuovo personaggio principale per la prossima serie Green Lantern.

Sempre secondo The Direct ci sarà infatti un personaggio di nome Bree Jarta. In quanto Lanterna metà umana e metà aliena, sembra che dovrà fare i conti con identità multiple. La Lanterna avrà anche una storia con Gardner. Non si sa se il nome sia un nome in codice, ma in ogni caso non dovrebbe trattarsi di Sojourner Mullein, la Lanterna Verde introdotta nella maxi-serie a fumetti Far Sector.

