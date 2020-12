One Piece 999 - rivelato il nome di un Frutto del Diavolo

One Piece 999 ovvero l’ultimo capitolo dell’arco di Wano, il trentunesimo arco narrativo della serie e il quarto della Saga dei Quattro Imperatori che continua dall’Arco Levely, rivela finalmente il nome di un Frutto del Diavolo.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU ONE PIECE 999!

In attesa del millesimo capitolo del manga, One Piece 999 ha rivelato il nome del Frutto del Diavolo che ha data a Kaido i suoi folli poteri e come ne è venuto in possesso!

È Charlotte LinLin, meglio conosciuta come Big Mom, una dei quattro imperatori insieme a Kaido, a rivelare l’arcano.



Con i Pirati di Cappello di Paglia separati, Big Mom approfitta del caos per ottenere un tete-a-tete con Kaido, il capitano dei Pirati delle cento bestie, rivelando come il capitano abbia ingerito il Fish-Fish Fruit durante la battaglia di God Valley.

Molti anni addietro, sia Big Mom che Kaido erano membri dei Pirati delle Rocce, insieme al potente Barbabianca, guidato dal Capitano Rocks che si unì a Gol D. Roger per combattere contro i militari. Anche se non abbiamo visto tutti i dettagli su questa battaglia titanica, sappiamo per certo quanto abbia avuto effetti, tutt’ora duraturi, sul mondo della Grand Line. La battaglia ha infatti contribuito a formare il mondo che Rufy e i suoi membri dell’equipaggio stanno tentando di salvare.

Con One Piece 999 che volge al termine, Big Mom rivela cosa crede che Kaido e i suoi Beast Pirates dovrebbero fare dopo, ovvero aiutarla a catturare finalmente One Piece, cosa decisamente strana, visto che Big Mom e Kaido sono stati “nemici” fino ad ora.

A questo punto dovremmo iniziare a chiederci quali altri segreti del loro passato verranno rivelati prima che l’Arco di Wano giunga al termine.

One Piece: tutti all’arrembaggio!

One Piece nasce come manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda e serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha mentre in Italia viene pubblicato dalla Star Comics.

Toei Animation ha prodotto l’adattamento anime trasmesso in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. Merak Film si è occupata della versione italiana che è stata trasmessa su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012; inizialmente intitolata All’arrembaggio!, la serie ha cambiato molte volte nome nel corso delle stagioni, fino ad assestarsi sull’originale One Piece.



Toei Animation ha prodotto inoltre 13 special televisivi, 14 film, due cortometraggi 3D, un ONA e un OAV. Il merchandise di One Piece continua a spopolare tre colonne sonore, videogiochi e giocattoli.

Da poco più di un anno Eiichirō Oda ha già dichiarato l’intenzione di concludere il manga tra 4/5 anni, pertanto la serie è già, come anche annunciato nel numero 10 di One Piece Magazine di settembre 2020, verso lo stage finale. Non ci resta quindi che attendere per scoprire come si evolveranno materialmente le cose.

