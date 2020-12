Scopriamo tutte le novità e le chiusure Image Comics di marzo 2021 grazie alle uscite ufficiali previste proprio per il terzo mese del nuovo anno nelle fumetterie e librerie americane rese note nella tarda serata di ieri dall’editore.

Le novità e le chiusure Image Comics di marzo 2021 – le novità

Sono quattro le nuove serie in partenza fra le novità e le chiusure Image Comics di febbraio 2021.

KARMEN #1 di GUILLEM MARCH & DAN CHRISTENSEN

Fresco dell’annuncio della serie regolare dedicata a Joker, l’autore spagnolo Guillem March si cimenta con una miniserie in 5 numeri che per protagonista Karmen, un angelo e il suo rapporto con la donna che protegge.

NOCTERRA #1 di SCOTT SNYDER, TONY S. DANIEL & TOMEU MOREY

Nocternal si svolge dieci anni dopo che il mondo è stato immerso in una notte eterna che trasforma tutte le creature viventi in mostruose “ombre”. Parla di Valentina “Val” Riggs, abile “traghettatrice” che trasporta persone e merci lungo strade mortali e non illuminate con il suo diciotto ruote superilluminato. Quando un vecchio offre a Val un lavoro per accompagnare lui e sua nipote su per le Montagne Rocciose, lei lo accetta, sperando che ci sia del vero nella sua affermazione di un rifugio dal mondo. Quello che trova alla fine, però, è qualcosa di molto più orribile di qualsiasi ombra…

SHADECRAFT #1 di JOE HENDERSON, LEE GARBETT & ANTONIO FABELA

In Shadecraft faremo la conoscenza di Zadie Lu, una teenager che ha paura della sua stessa ombra… letteralmente. Nella piccola cittadina in cui vive infatti stanno iniziando a verificarsi strane sparizioni e lei è convinta che le ombre siano responsabili, ombre che prendono vita. Qual è il suo segreto e quello della sua famiglia?

ULTRAMEGA BY JAMES HARREN #1 di JAMES HARREN & DAVE STEWART

Quando una epidemia cosmica trasforma le persone in giganteschi e letali kaiju, la speranza dell’umanità risiede negli Ultramega. Si tratta di 3 individui dagli incredibili poteri.

Le novità e le chiusure Image Comics di marzo 2021 – le chiusure

Non ci sono chiusure previste fra le novità e le chiusure Image Comics di marzo 2021.

