Demon Slayer è stato uno dei franchise di manga e anime più popolari del 2020, riscontrando un successo mondiale come mai prima d’ora. Un successo che non è passato inosservato a Eiichiro Oda, il creatore di One Piece.

Queste le sue parole lasciate ai fan durante il Jump Festa 2021 Online sul suo canale ufficiale, con cui elogia lo strabiliante successo di Demon Slayer:

“Ciao a tutti quelli che stanno guardando Jump Festa!! Non è stato un anno facile, molte persone sono state colpite dal coronavirus. Voglio dare a tutti in questo settore un applauso per il loro duro lavoro durante tutto quest’anno in una situazione così surreale. È stato un anno difficile.”

E ancora:

“Per quanto riguarda Jump, [ Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ] è stato sorprendente. Sono davvero felice che abbia rallegrato e reso felici molti tipi di persone. Ben fatto, è così che dovrebbero essere i manga. Anche io mi sono commosso!”

Insomma, sebbene Demon Slayer abbia detronizzato le vendite di One Piece in alcune classifiche, Oda non si fa alcun problema a celebrarne la serie. Parole veramente di conforto, soprattutto per chi ha dovuto lavorare in questo anno difficile a causa della pandemia COVID-19.

Demon Slayer: il franchise

Demon Slayer continua a essere il leader nella classifica degli anime più amati e non solo.

Il franchise domina il mercato Giapponese in ogni forma, dal manga all’anime che si è aggiudicato il premio come miglior anime del 2019, dal merchandising agli adattamenti teatrali, persino lo stesso modo di leggere i kanji da parte dei bambini giapponesi sta subendo delle modifiche a riprova di quanto potente e pervasiva sia questa storia!

Previsto per l’anno prossimo anche il gioco gratuito Demon Slayer: Blood-Stench Blade Royale.

In Italia il manga (completato in Giappone con il volume 23) è pubblicato da Edizioni Star Comics ed è tutt’ora in corso.

La prima stagione dell’anime (26 episodi) si è conclusa questa primavera.

