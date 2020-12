Wonder Woman 1984 arriverà fra pochissime ore in streaming su HBO Max e nei cinema, ove aperti, negli Stati Uniti e il fascino del ritorno dell’eroina per eccellenza ha colpito anche Beten Court ovvero il disegnatore di Vigilante – My Hero Academia Illegals, lo spin-off del celebre My Hero Academia.

Il disegnatore ha quindi omaggiato Wonder Woman con un bellissimo sketch di Diana con la sua Golden Eagle Armor che vedremo nel film, eccovelo:

A proposito di Vigilante – My Hero Academia Illegals

Vigilante – My Hero Academia Illegals è scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Betten Court – cliccate QUI per la nostra videointervista ai due autori – ed è ambientato diversi anni prima degli eventi della serie principale e offre l’opportunità di conoscere versioni più giovani e inesperte degli eroi più apprezzati dell’opera di Kohei Horikoshi.

Gli Heroes sono dei prescelti che, sotto licenza governativa, sfruttano i potenti Quirk di cui sono dotati sin dalla nascita per proteggere il pianeta dai malintenzionati. Al mondo, però, esistono anche dei non prescelti dotati di poteri mediocri, e la strada che essi percorrono è quella… degli Illegal Heroes!

In Italia, Vigilante – My Hero Academia Illegals è edito da Edizioni Star Comics e conta un totale di 8 volumi pubblicati finora. In patria, il manga è prossimo alla sua conclusione mentre si vocifera ancora di una possibile trasposizione animata.

Wonder Woman 1984 – il film

Eccovi la sinossi di Wonder Woman 1984:

Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, “Wonder Woman 1984” è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, “Wonder Woman” del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.

Questo invece il cast:

Patty Jenkins ha diretto il film da una sceneggiatura che ha scritto con Geoff Johns e David Callaham, da una storia di Jenkins & Johns, basata sui personaggi DC. Al fianco della regista hanno lavorato dietro le quinte diversi membri del suo team di “Wonder Woman”, tra cui il direttore della fotografia Matthew Jensen, la scenografa candidata all’Oscar® Aline Bonetto (“Il favoloso mondo di Amélie”) e la costumista premio Oscar® Lindy Hemming (“Topsy-Turvy- Sottosopra”). Il montatore candidato all’Oscar® Richard Pearson (“United 93”) ha curato il montaggio del film. La musica è del compositore premio Oscar® Hans Zimmer (“Dunkirk”, “Il re leone”).

Wonder Woman 1984 uscirà in Italia il 28 gennaio 2021.

Acquista Wonder Woman – Titans Of Cult (4K Ultra Hd + Blu-Ray)

Acquista Vigilante – My Hero Academia Illegals Volume 1 cliccando QUI