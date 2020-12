Batman Justice Buster è il nuovo manga dedicato al Cavaliere Oscuro che ha debuttato sul numero doppio 4/5 della rivista seinen Morning di Kodansha in vendita dal 24 Dicembre 2020 in Giappone.

La serie è curata dagli stessi autori di LineBarrels of Iron e Ultraman, Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, e racconta una storia originale.

Grazie al profilo Twitter ufficiale del manga possiamo ammirare quattro pagine di anteprima del primo capitolo intitolato Il tempo si è fermato:

Non solo Batman Justice Buster

Batman Justice Buster è il primo manga frutto dell’accordo tra DC Comics e Kodansha, che nel prossimo futuro vedrà il debutto di nuovo serie.

Il 7 Gennaio uscirà il secondo progetto, il manga sul Joker intitolato One OP Joker che sarà scritto da Satoshi Miyakawa e illustrato da Keisuke Gotou.

Nella serie la nemesi del Cavaliere Oscuro cercherà di crescere un bambino.

Gli autori di Batman Justice Buster

Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, autori di Batman Justice Buster, sono noti al pubblico Italiano e internazionale per i manga LineBarrels of Iron, Ultraman e Getter Robot Devolution The last 3 minutes of the universe.

La prima è stata serializzata sulle pagine della rivista Champion Red di Akita Shoten dal 18 Dicembre 2004 al 18 Aprile 2015; si compone di 25 volumi, 11 dei quali pubblicati da Flashbook Edizioni in Italia.

Nel 2008 LineBarrels of Iron ha ispirato una serie animata in 24 episodi realizzata dallo studio Gonzo, inedita nel nostro Paese.

La seconda è in corso dal 1 Novembre 2011 sulla rivista Monthly Hero’s e ha ispirato una serie animata disponibile su Netflix rinnovata per una seconda stagione; in Italia esce per Edizioni Star Comics.

La terza, infine, è uscita tra il 2015 e il 2019 su Bessatsu Shounen Champion di Akita Shoten e si compone di 5 volumi; in Italia è stata pubblicata da J-POP.

