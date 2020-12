Tramite le anticipazioni svelate poco tempo fa, Marvel ha annunciato l’arrivo di un nuovo look per Spider-Man.

Un nuovo look per Spider-Man

Nelle anticipazioni Marvel Comics per le uscite di marzo 2021, il publisher ha svelato che lo spara ragnatele vestirà un look diverso a partire dal numero 61 della serie Amazing programmato per il prossimo 10 marzo.

Sebbene la nuova tuta di Spider-Man non sia stata rivelata, ad accompagnare l’annuncio è stata la cover variant per lo stesso numero disegnata da Julian Totino Tedesco, nella quale Peter Parker indossa il classico costume.

Il nuovo lavoro di Peter

Ci sono novità anche per l’uomo dietro la maschera. Peter Parker troverà finalmente un nuovo lavoro, dopo il licenziamento dal Daily Bugle di un anno fa che gli permise di tornare all’università e completare la tesi di dottorato che tanto aveva rimandato. Purtroppo, al momento, non abbiamo idea di che cosa si possa trattare.

Inoltre, di solito le cover sono un’anticipazione di quello che succederà all’interno della storia narrata nell’albo, ma la copertina per il numero 56 in uscita il 5 gennaio vede Norman Osborn e Kingping strappare la maschera dell’Uomo Ragno in due, forse il motivo per cui è necessario il nuovo look!

Il classico design di Spider-Man di Steve Ditko del 1962 è rimasto lo standard negli ultimi 50 anni, ma Peter Parker ha anche provato alcuni look molto diversi e stravaganti, alcuni dei quali disponibili come costumi alternativi nel gioco di Spider-Man per PS4 e PS5, diventando iconici per il pubblico dell’Uomo Ragno. Basti pensare all’abito scuro, disegnato e ideato negli anni ’80, ha ispirato addirittura un personaggio che è ora uno dei pilastri portanti del publisher: Venom.

Al momento non è chiaro chi curerà il nuovo design del costume di Spider-Man, ma lo spara ragnatele ha sempre goduto di un ottimo gusto per la moda, sfoggiando costumi incredibilmente straordinari.

