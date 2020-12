Le uscite Panini DC Italia del 24 dicembre, direttamente dal sito Panini. Come ogni settimana vi riportiamo le uscite dedicate a Batman, Superman, Wonder Woman e co. Scopriamole insieme!

Le uscite Panini DC Italia del 24 dicembre 2020

BATMAN 14

Autori: Peter J. Tomasi, Brad Walker, Andrew Hennessy

24 dicembre • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Detective Comics #1020/1022

• Un numero speciale di 64 pagine con una tripla storia completa!

• Dopo la caduta di Bane, i vecchi nemici di Batman cominciano a tornare a Gotham City per restituirle l’antica gloria… del crimine!

• Tra loro c’è Due Facce, ma quando il Cavaliere Oscuro si prepara allo scontro, in suo soccorso arriva… Harvey Dent?!

• Inoltre, l’esordio del nuovo disegnatore di Detective Comics: Brad Walker!

WONDER WOMAN 7

Autori: Steve Orlando, Kieran McKeown, Jheremy Raapack, Miguel Mendonça

17 dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #82/83

• Comincia una nuova, appassionante saga per Wonder Woman!

• Cheetah è riuscita a raggiungere Themyscira, e ora vuole il controllo del regno delle Amazzoni.

• Terribili creature provenienti dall’Isola Paradiso costringono Diana a combattere su più fronti.

• E a complicare ulteriormente le cose, l’arrivo di una misteriosa sconosciuta e di una divinità ribollente d’ira…

HARLEY QUINN 7

Autori: Sam Humphries, Sami Basri

Dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Harley Quinn (2016) #65/66

• Harley Quinn di nuovo alle prese con l’Anno del Criminale!

• Mentre il malvagio Lex Luthor insiste con la sua incredibile offerta…

• …l’Arlecchina del Crimine deve affrontare una terribile perdita!

• Si concludono qui le fatiche di Harley, la quale sta per diventare… l’Angelo della Vendetta?!

AQUAMAN 7

Autori: Kelly Sue DeConnick, Robson Rocha

Dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Aquaman (2016) #58/59

• C’è un nuovo erede al trono di Atlantide, e Arthur Curry non potrebbe esserne più felice!

• Ma l’epidemia che sta colpendo il regno sommerso potrebbe causare una guerra civile…

• Che ruolo avrà in tutto questo la nuova principessa? E come reagiranno coloro che puntano alla corona?

• Spoiler: Aquaman si infurierà parecchio in questo numero!

JOKER: IL SORRISO CHE UCCIDE 2

Autori: Jeff Lemire, Andrea Sorrentino

Dicembre • 21,6×27,6, B., 32 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: Joker: Killer Smile (2019) #2

• Il Dottor Ben Arnell ha promesso a moglie e figlio che, nonostante passi le sue giornate a studiare la follia di Joker, non porterà mai il lavoro a casa…

• Non importa quanto oscuro possa essere il suo compito: mai permetterà al cuore nero del Principe Pagliaccio del Crimine di mettere a rischio la sua famiglia!

• …ma il Dottor Ben Arnell ha fallito.

• I vincitori del Premio Eisner Jeff Lemire e Andrea Sorrentino portano la loro analisi dell’influenza distruttiva di Joker su un nuovo livello… con conseguenze devastanti!

SHAZAM! VOL. 2

Autori: Geoff Johns, Dale Eaglesham, Marco Santucci, Scott Kolins

Dicembre • 17×26, B., 200 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Shazam! (2019) #7/11, 13/14

• La seconda e ultima parte di I sette Regni della Magia, la saga che ha rivoluzionato il cosmo narrativo di Shazam!

• Geoff Johns ritrova lo storico collega Scott Kolins e porta Billy Batson e i suoi fratelli nel Regno Oscuro e in quello delle Meraviglie!

• Tutto ciò mentre il settimo membro della famiglia Shazam! verrà rivelato!

• Inoltre: il ritorno della Società dei Mostri e di… Superboy-Prime?!

JUSTICE LEAGUE VOL. 2: IL CIMITERO DEGLI DEI

Autori: Scott Snyder, James Tynion IV, Francis Manapul, Howard Porter, AA.VV.

Dicembre • 17×26, C., 208 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Justice League (2018) #8/12, Justice League/Aquaman: Drowned Earth #1, Aquaman/Justice League: Drowned Earth #1

• Un team creativo stellare per il secondo, fondamentale tassello della Justice League di Scott Snyder e James Tynion IV!

• Intrappolato tra due fuochi, il supergruppo per eccellenza dovrà essere pronto a qualunque sacrificio per prevalere.

• Lex Luthor recluta il Batman che Ride per la sua Legion of Doom.

• Inoltre, gli antichi dei degli oceani sono tornati e vogliono sommergere la Terra!

