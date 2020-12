Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 24 dicembre, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 24 dicembre

Le uscite Marvel 24 dicembre

Fantastici Quattro 1 4 per sempre

Autori: Dan Slott, Sara Pichelli

Data di uscita: 24 dic 2020

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 112

Formato: 17X26 16,00 €

Contiene: Fantastic Four (2018) #1/4

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

• Sono tornati! I Fantastici Quattro sono mancati troppo a lungo…

• Ora l’Universo Marvel è pronto a riaccoglierli, ma molte cose sono cambiate.

• Nuovi problemi, nuovi nemici, nuovi… matrimoni?!

• Il fumetto più straordinario del mondo è di nuovo tra noi, e non è mai stato meglio!

AMAZING SPIDER-MAN 52

Autori: Nick Spencer, Saladin Ahmed, Ryan Ottley, Tradd Moore, AA.VV.

24 dicembre • 17×26, S.,

96 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #850

• A soli due mesi dall’uscita americana, l’epico e gigantesco Amazing Spider-Man #850!

• Una lunga storia senza respiro con il ritorno di Goblin… come non l’avete mai visto!

• Kurt Busiek e Chris Bachalo firmano una storia mai narrata del Tessiragnatele!

• Partecipano alla festa due disegnatori storici del Ragno: Humberto Ramos e Mark Bagley!

SPIDER-MAN 4

Autori: J.J. Abrams, Henry Abrams,

Sara Pichelli

24 dicembre • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Spider-Man (2019) #4

• È tutto vero: il fumetto Marvel più atteso è finalmente qui!

• J.J. Abrams e figlio rivelano finalmente il segreto di Cadaverico!

• Il nuovo Spider-Man contro gli zombi cyborg… per la vita dei suoi amici!

• Le splendide tavole di Sara Pichelli per un ritorno in scena inaspettato!

L’IMMORTALE HULK 29

Autori: Al Ewing, Butch Guice

Dicembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #34

• L’Uomo che pensa è qui, e i suoi atroci pensieri sono talmente vasti e oscuri da divorare perfino il Diavolo!

• Samuel Sterns ha varcato la Porta Verde e ha acquisito la conoscenza.

• Seguiamolo nel viaggio della sua vita, dalla sua rinascita all’esperimento finale. Seguiamo il Capo!

• Disegni dell’artista di Captain America e X-Factor: Butch Guice!

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN 11

Autori: Saladin Ahmed, Luke Ross 24 dicembre • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Conan: Battle for the Serpent Crown (2020) #1/2

• Il seguito di Serpent War è qui: La battaglia per la Corona del Serpente!

• Naufragato nell’Universo Marvel, il Cimmero incrocia la strada della Gatta Nera!

• Inoltre, un certo demone trama nel suo regno infernale… e non è Thoth-Amon!

• Dallo scrittore di Miles Morales: Spider-Man e dal disegnatore di Star Wars: Thrawn!

NEW MUTANTS 9

Autori: Ed Brisson, Marco Failla

Dicembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #12

• La macchina del fango contro i mutanti, avviata da una pagina Internet, sta facendo delle vittime… e Magik ha deciso di affrontarla di petto!

• Per vie legali? Naaaah!

• Frattanto, a Nova Roma sta succedendo qualcosa di terribile!

• Inoltre: la triste storia delle origini di Glob!

EMPYRE 5

Autori: Al Ewing, Dan Slott, Valerio Schiti, Sean Izaakse

24 dicembre • 17×26, S.,

48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Empyre: Avengers – Aftermath (2020) #1, Empyre: Fantastic Four – Fallout (2020) #1

• Il conflitto spaziale non è ancora finito, anzi…

• …Avengers e Fantastici Quattro hanno ancora dei conti in sospeso con gli alieni!

• Un albo cruciale che definirà il futuro dell’Universo Marvel! Siete avvisati!

• Una grande festa, un clamoroso ritorno e un’ultima pagina che vi lascerà a bocca aperta!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 4

Autori: Al Ewing, Juann Cabal

24 dicembre • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #4

• Sempre più folle, prosegue la nuova serie scritta dallo sceneggiatore di L’Immortale Hulk!

• E se vi dicessimo che Castor Gnawbarque III è tornato e vuole la testa di Rocket?

• Per trovarlo, ovviamente, vuole ingaggiare… i Guardiani della Galassia!

• Inoltre: il nuovo Principe della forza… ed Ercole non c’entra nulla!

CAPTAIN MARVEL 19

Autori: Kelly Thompson, Cory Smith

24 dicembre • 17×26, S.,

24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain Marvel (2019) #21

• Empyre continua qui!

• La Terra è sotto l’attacco dei Cotati, e l’esito dello scontro è quanto mai incerto.

• Solo una mossa disperata può risolvere la situazione, e qualcuno sembra disposto a compierla…

• …cambiando per sempre la vita di una persona molto vicina a Capitan Marvel!

MARVELS X 6

Autori: Alex Ross, Jim Krueger, Well-Bee

Dicembre • 17×26, S.,

32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Marvels X #6

• Alex Ross, Jim Krueger e Well-Bee concludono l’incredibile prequel della Trilogia X!

• La battaglia per il Baxter Building si conclude in modo del tutto inatteso.

• Gli eroi e il giovane David nel loro ultimo, disperato tentativo di guarire il mondo!

• Che speranze avrebbe l’umanità se anche gli dei dovessero deporre le armi?

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI TODD MCFARLANE 13

Autori: Todd McFarlane, Rob Liefeld

24 dicembre • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Spider-Man (1990) #13/16, X-Force (1991) #4

• L’addio di Todd McFarlane a Spider-Man!

• L’Arrampicamuri torna a indossare il costume nero per un’avventura nel sottosuolo di New York.

• Con un’ospite d’onore da brividi: Morbius, il Vampiro Vivente!

• E per chiudere in bellezza, il crossover con X-Force di Rob Liefeld!

AVENGERS: LA ZONA ROSSA

Autori: Geoff Johns, Ivan Reis, Olivier Coipel, Steve Sadowski, AA.VV.

Dicembre • 17×26, C.,

304 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Avengers (1998) #64/76

• Un attacco chimico al Monte Rushmore attira gli Avengers nella zona rossa!

• La verità che gli Eroi più potenti della Terra scopriranno durante la missione sarà terribile…

• She-Hulk è fuori controllo e cerca l’aiuto di suo cugino Bruce Banner, l’Incredibile Hulk!

• La conclusione del ciclo di Avengers firmato dalla super star Geoff Johns!

IRON MAN 2020 SPECIAL VOL. 2: IWOLVERINE, IRONHEART & RESCUE

Autori: Jacen Burrows, David Messina, Larry Hama, Roland Boschi, AA.VV.

Dicembre • 17×26, B.,

136 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: 2020 Rescue (2020) #1/2, 2020 Ironheart (2020) #1/2, 2020 iWolverine (2020) #1/2

• Secondo e ultimo speciale dedicato ai tie-in di Iron Man 2020!

• Il ritorno del cyborg anni 90 di Wolverine e della sua compagna ElsieDee!

• Pepper Potts indossa nuovamente l’armatura di Rescue!

• Riri Williams ha rinunciato a essere una super eroina… ma allora adesso chi è Ironheart?

SILVER SURFER: DEMONI INTERIORI

Autori: J.M. DeMatteis, Ron Garney

Dicembre • 17×26, C.,

264 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: Silver Surfer #123/131, Silver Surfer #-1

• Per la prima volta in volume, uno dei cicli di Silver Surfer più amati di sempre!

• Dall’amatissimo sceneggiatore di L’ultima caccia di Kraven e Moonshadow, J.M. DeMatteis!

• Le storie disegnate da Ron Garney che hanno definito il Silverado per il nuovo millennio… e svelato la verità su Zenn-La!

• Ospiti d’onore: Spider-Man, Daredevil e… Stan Lee!

SPIDER-MAN: OLTRAGGIO

Autori: Marc Guggenheim, Marcos Martin, John Romita Jr., Joe Kelly, AA.VV.

Dicembre • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #584/588, Amazing Spider-Man:

Extra! #1, #3

• Finalmente raccolta in volume una delle storie più appassionanti di Un nuovo giorno!

• Spider-Man è processato per omicidio, e il suo avvocato è Matt Murdock!

• La rivelazione del segreto di Minaccia!

• Inoltre, le storie brevi con protagonisti Harry e Norman Osborn e la figlia di Kraven!

VENOM COLLECTION VOL. 13: LICENZA DI UCCIDERE

Autori: Larry Hama, Ivan Velez Jr., Tom Derenick, Darren Aucoin, AA.VV.

Dicembre • 17×26, C.,

192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: Venom: On Trial (1997) #1/3, Venom: License to Kill (1997) #1/2, Venom: Sign of the Boss (1997) #1/2

• Penultimo volume dedicato alla riproposta delle miniserie e degli speciali di Venom usciti negli anni 90!

• In Il processo, il V-Man risponde dei suoi crimini. Peccato che la pubblica accusa sia… Carnage!

• In Licenza di uccidere, Eddie Brock diventa il nuovo 007 e si scontra con il mecha Bandiera Rossa!

• In Il segno del boss, lo scontro che attendevate tutti: Venom contro Ghost Rider!

Le uscite Panini Comics del 24 dicembre

DARTH VADER 65

Autori: Robbie Thompson, Stefano Landini, Si Spurrier, Caspar Wijngaard

24 dicembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Target Vader (2019) #6, Doctor Aphra (2017) #39

Valance ha scoperto chi si cela davvero dietro il misterioso sindacato del crimine della Mano

Nascosta… ed è qualcosa che vogliono sapere sia Darth Vader che la Ribellione! Inoltre, Aphra finisce prigioniera della ribelle Magna Tolvan: ci sarà ancora un briciolo di amore tra loro?

DOTTORESSA APHRA VOL. 6: INDICIBILE SUPERARMA RIBELLE

Autori: Simon Spurrier, Wilton Santos, Caspar Wijngaard, Andrea Broccardo

Dicembre • 17×26, B.,

112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Doctor Aphra (2017) #32/36

Dopo aver rischiato la morte ed essere sfuggita a situazioni impossibili, ci si poteva aspettare che la Dottoressa Aphra si sarebbe ritirata a una vita più tranquilla, giusto? Sbagliato. È tornata a fare quello che sa fare meglio, ossia infiltrarsi in templi alieni dimenticati per rubare terrificanti armi perdute e trarne un enorme profitto. Peccato che i nodi stiano per venire al pettine, e Aphra sia finita nelle mani di una fazione che ha raggirato più volte: l’Alleanza Ribelle!

Le uscite Disney dal 24 al 30 dicembre

PAPERINO 487

Autori: AA.VV.

DICEMBRE • 14,5×19,5, B.,

192 pp., col. • Euro 3,50

Torna sulle pagine di Paperino la bella Paperino, Archimede e la nave sotto ghiaccio, un’avventura in alto mare. Questo mese anche Paperino e la battaglia col

vicino, una classica storia di discussioni e vivaci incomprensioni che coinvolgono Jones.

Apre il volume una storia inedita.

TOPOLINO 3397

30 DICEMBRE

13,9×18,6, B., 160 pp.,

col. · Euro 3,00

ACQUISTA ANCHE MOBY DICK DISNEY LIMITED EDITION DELUXE N.8