The Mandalorian Stagione 3 probabilmente non uscirà a Natale 2021 come inizialmente trapelato.

Il terzo atto della prima, acclamata serie live action ambientata nella galassia narrativa ideata da George Lucas, è infatti assente dal calendario delle uscite Disney del 2021.

Regolarmente presenti lo spin-off The Book of Boba Fett, in arrivo a Dicembre 2021, e la serie animata The Bad Batch — confermata per il 2021 ma ancora senza data fissata.

Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Aspettando The Mandalorian Stagione 3

Stando così le cose al momento, gli appassionati potranno ingannare l’attesa per The Mandalorian Stagione 3 con lo spin-off The Book of Boba Fett — annunciato a sorpresa al termine dei titoli di coda dell’ultimo episodio della stagione 2 di The Mandalorian.

Il Libro di Boba Fett è interpretato da Temuera Morrison (già Jango Fett ne L’Attacco dei Cloni) nel ruolo dell’enigmatico quanto iconico cacciatore di taglie e da Ming-Na Wen nella parte della partner Fennec Shand (che ritroveremo anche in The Bad Batch doppiata dalla stessa attrice).

La serie è curata da Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez (che ha diretto l’episodio del ritorno del personaggio in The Mandalorian).

The Mandalorian Stagione 3 e non solo

Di seguito tutti i nuovi progetti in arrivo:

Acquista il set Lego