Il franchise dei Pokémon è un successo mondiale, con una nutritissima fanbase di grandi appassionati in tutto il mondo. Tuttavia, in nessun luogo l’attrattiva del franchise è così alta come nel suo paese natale, il Giappone. Certo, potete trovare giocattoli e videogiochi a tema ovunque, ma ora c’è un aeroplano Pokémon che vola nei cieli del Giappone.

Sabato scorso c’èè stato il primo volo dell’aereo Exeggutor della compagnia aerea Solaseed Air con sede a Miyazaki, decorato con opere d’arte che ritraggono il mostro tascabile Exeggutor di tipo Erba / Psichico / Drago in forme Alolan sia standard che allungate.

Exeggutor è il Pokémon rappresentativo di Miyazaki, scelto per la sua somiglianza con il suo albero prefettizio, la palma phoenix. Prima di questo omaggio, Exeggutor è stato anche selezionato per il progetto Pokémon Manhole Cover (Pokéfuta), con nove tombini speciali di design installati a Miyazaki a ottobre.

Dopo una cerimonia pre-decollo per il suo volo inaugurale, l’aereo Pokémon ha trasportato passeggeri sul volo delle 10:05 di Solaseed dall’aeroporto di Miyazaki a Haneda di Tokyo. I viaggiatori hanno ricevuto certificati commemorativi e souvenir appositamente preparati per l’occasione e, all’imbarco, hanno preso posto sui sedili con copri poggiatesta abbelliti dagli Exeggutor.

Exeggutor non è coinvolto solo nel trasporto aereo. Lo stesso giorno, tre autobus Pokémon hanno iniziato a funzionare a Miyazaki e nelle vicine città di Miyakonojo e Nobeoka.

Oh, e se un viaggio in Giappone o a Miyazaki non è nei vostri piani di viaggio immediati, non preoccupatevi, poiché sia l’aereo Exeggutor che gli autobus saranno operativi per almeno i prossimi 18 mesi.

Acquistate Pokémon Spada per Nintendo Switch QUI!