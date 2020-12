Sono state ufficializzate le uscite Feltrinelli Comics di gennaio, febbraio e marzo 2021. Si tratta di 4 volumi, vediamoli nel dettaglio!

CLOROFILLA di Giulio Mosca (128 pagine a colori – 16,00 Euro)

DAL 14 GENNAIO

Un’auto esce di strada e precipita in un dirupo. Al suo interno una giovane coppia. Durante la caduta è come se il tempo si fermasse e attraverso una serie di flashback ricostruiamo la loro vita e il loro rapporto. Cosa li avrà portati a quell’incidente? Cosa avrà causato “l’uscita di strada” della loro relazione? Si salveranno? E, se ce la faranno, resteranno insieme? Le relazioni, come le piante, vanno curate o non dureranno a lungo. Una storia in cui è facile riconoscersi e riconoscere chi ci circonda. Un amore che in molti possono avere vissuto, eppure unico. Giulio Mosca, conosciuto sui social come Il Baffo, è un autentico fenomeno di Instagram con mezzo milione di follower.