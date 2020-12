Con l’ufficializzazione delle uscite previste per gennaio, febbraio e marzo 2021, Feltrinelli Comics anticipa anche l’arrivo, ad aprile 2021, della Biblioteca Manara.

Biblioteca Manara, i primi dettagli

Nella Biblioteca Manara verranno riproposti tutti i capolavori di Milo Manara.

I primi titoli della Biblioteca Manara saranno Felliniana e Lo Scimmiotto.

Le nuove edizioni Feltrinelli Comics saranno edizioni di prestigio, su carta di pregio, supervisionate dall’autore stesso. E con un apparato critico e storico in appendice ricco di materiali e testimonianze, comprese immagini e fotografie inedite.

Cliccate QUI per leggere le uscite Feltrinelli Comics di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Milo Manara e la copertina di Wonder Woman

Non poteva che essere il re dell’erotismo al femminile Milo Manara a creare la cover del primo numero della nuova serie dedicata all’amazzone e pubblicata da0DC Panini Italia.

E quale città più romantica che Verona per essere l’ambientazione della cover? La città di Romeo e Giulietta mostra Wonder Woman sul celebre balcone.

Milo Manara e i Lockdown Heroes

Il Maestro dell’illustrazione erotica, in collaborazione con COMICON e con la casa editrice Feltrinelli Comics, ha recentemente pubblicato un portfolio delle sue illustrazioni dedicate agli eroi che hanno sostenuto l’invisibile battaglia contro il Covid-19.

Si intitola Lockdown Heroes e raccoglie le illustrazioni pubblicate da Manara sui social durante la quarantena ed è «dedicato alle donne che hanno continuato a lavorare, in prima linea, affinché la vita andasse avanti». Il portfolio è composto da 25 illustrazioni su carta di pregio, con firma dell’autore su timbro a secco, completato da un fascicolo scritto da Vincenzo Mollica e corredato di un’intervista all’autore raccontata da Tito Faraci.

Milo Manara

Maestro indiscusso dell’erotico negli ultimi decenni, riconosciuto in Italia e nel resto del mondo, Milo Manara ha recentemente realizzato per Panini Comics (2019) il graphic novel Caravaggio – La grazia, secondo volume di una serie sulla vita del Michelangelo Merisi detto Caravaggio, e conclude il primo volume Caravaggio – La tavolozza e la spada.

Acquista Lockdown Heroes cliccando QUI