L’ultimo numero del manga di Black Clover ha mostrato qualcosa che riguarda Yuno molto da vicino.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul capitolo 276 di Black Clover.

Mentre l’anime ha introdotto ufficialmente l’arco narrativo del Regno di Spade, l’uscita del manga ha mostrato i primi passi verso la grande rivincita contro la Triade Oscura del Regno di Spade. Questo arco narrativo è stato particolarmente duro per Yuno perché non solo ha scoperto i suoi legami con quel regno, ma si è sentito personalmente responsabile del fatto che il suo capitano, William Vangeance, sia stato catturato per essere offerto come omaggio per aprire le porte agli Inferi.

Il capitolo precedente della serie si è concluso con un grande cliffhanger che ha visto Yuno e Langris prepararsi per il loro combattimento con Zenon (mentre gli altri cavalieri del Regno di Clover si preparavano a combattere gli altri due membri della Triade Oscura), e l’ultimo capitolo ha rivelato cosa stesse pianificando Yuno per affrontare l’enorme potere magico di Zenon.

Il capitolo 276 della serie inizia la lotta di Yuno e Langris contro Zenon, ma Yuno si è preparato per questa rivincita poiché ha già affrontato la magia delle ossa di Zenon, che crea una difesa davvero perfetta. Zenon ha anche rivelato di essere riuscito a coprire l’intera area con la sua vera abilità, la magia spaziale. Ma Yuno ha una contromossa: evocare Sylph, che si è potenziata dopo essersi riposata nel suo grimorio durante l’intero periodo di allenamento.

Con il nuovo potere di Sylph, i due riescono a sbloccare una nuova forma. Questa forma è una versione più potente del suo Spirit Dive: lo Spirito di Boreas. Questa nuova forma non solo completa la mezza corona che produce con il suo Spirit Dive, ma trasforma anche la sua arma principale da spada ad ascia. Con questa nuova forma, Yuno ottiene un enorme aumento di potenza, poiché la zona di mana della magia spaziale di Zenon non ha più alcun effetto su di lui.

Il capitolo si conclude con Yuno che infligge quello che sembra essere un duro colpo fisico a Zenon, mentre lacera le sue difese magiche. Al momento non è chiaro se questa nuova forma sarà sufficiente per sconfiggerlo del tutto, ma è un passo importante nella direzione giusta per colui che vuole essere il futuro Re Mago.

