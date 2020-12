Il nuovo anime televisivo tratto dal manga Shaman King di Hiroyuki Takei si è di recente mostrato in un primo video promozionale. Il video rivela chi saranno i doppiatori dei personaggi, i membri del personale tecnico e chi canterà la sigla dell’anime. Il sito ha anche svelato un nuovo poster:

I membri del cast appena annunciati includono:

Inuko Inuyama nel ruolo di Manta Oyamada

Romi Park nel ruolo di Tao Ren

Kousuke Takaguchi nel ruolo di Bason

Masahiko Tanaka nel ruolo di Ryunosuke Umemiya

Wataru Takagi nel ruolo di Tokagerō.

I membri del cast precedentemente annunciati sono:

Yōko Hikasa nel ruolo di Yoh Asakura

Katsuyuki Konishi nel ruolo di Amidamaru (ritornando)

Megumi Hayashibara nel ruolo di Anna Kyōyama (tornando)

Minami Takayama riprenderà anche il ruolo di Hao Asakura.

Tutti i precedenti eccetto Kousuke Takaguchi stanno riprendendo i loro ruoli dall’anime del 2001. (Shinpachi Tsuji ha interpretato Bason nell’anime del 2001).

Megumi Hayashibara si occupa ancora una volta delle sigle iniziale e finale dell’anime (ha eseguito due opening e due ending per l’anime del 2001).

I membri dello staff appena annunciati includono:

Designer degli oggetti di scena: Yuji Shibata

Direttore artistico: Jin’ya Kimura

Art Designer: Masaaki Kawaguchi

Designer dei colori: Natsuko Otsuka

Direttore della fotografia: Teruyuki Kawase

Montaggio: Kumiko Sakamoto.

Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom, Double Decker! Doug & Kirill, ēlDLIVE) dirige l’anime presso lo studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor). Shoji Yonemura (franchise Pokémon, Wave, Listen to Me!) sta scrivendo i copioni della serie. Satohiko Sano (Heybot!, Welcome to Demon School, Iruma-kun, Talentless Nana) sta disegnando i personaggi. Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!) sta componendo la colonna sonora, e King Record è il produttore musicale. Masafumi Mima è il direttore audio.

L’anime sarà presentato in anteprima su TV Tokyo e le sue affiliate nell’aprile 2021 e adatterà tutti i 35 volumi della nuova edizione completa del manga, che Kodansha ha iniziato a pubblicare in volumi in Giappone il 17 giugno. Il primo adattamento anime del manga è stato presentato per la prima volta nel 2001.

Ecco come viene descritta la serie di Shaman King sul sito dell’editore del manga, Star Comics:

Discendente di un’antichissima famiglia di sciamani, Yoh Asakura possiede l’abilità di vedere gli spiriti. Pur desiderando una vita tranquilla, il ragazzo parteciperà allo Shaman Fight, un torneo tra sciamani che ha luogo ogni 500 anni con lo scopo di eleggere lo Shaman King, colui che, unendosi al Grande Spirito, trasformerà la grande distruzione del mondo in una grande rigenerazione.

