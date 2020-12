Altri 4 videogiochi sono in arrivo a partire dal prossimo 1 gennaio per tutti gli utenti Xbox che dispongono di un abbonamento attivo al servizio a pagamento Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate.

Andiamo quindi subito a scoprire quali sono con il video di presentazione che trovate qui in basso, seguito da una breve descrizione di ogni singolo titolo tratta dal sito ufficiale Xbox e del suo periodo di disponibilità per il download GRATUITO.

Xbox Games with Gold gennaio 2021 – I giochi

Little Nightmares: 1 – 31 gennaio 2021

Immergiti nell’atmosfera tenebrosa di Little Nightmares, un’avventura singolare che farà venir fuori le tue paure dell’infanzia! Aiuta Six a fuggire da Le Fauci, un’enorme imbarcazione abitata da anime corrotte che bramano il loro prossimo pasto… In questa avventura dovrai esplorare la più inquietante casetta delle bambole mai vista, una vera prigione da cui evadere ma anche un’area giochi in cui divertirti. Libera il bambino che è in te, scatena la tua immaginazione e trova la via d’uscita!

Dead Rising: 16 gennaio – 15 febbraio

Frank West è un fotoreporter a caccia dello scoop della sua carriera. Una pista promettente lo conduce presso una cittadina letteralmente infestata da famelici zombi! Il centro commerciale dove si rifugia si rivelerà essere una trappola mortale.

The King of Fighters XIII: 1 – 15 gennaio

The King of Fighters XIII arriva su Xbox 360 come il gioco di combattimento definitivo, in una versione aggiornata del gioco arcade originale! Il capitolo finale della “Ash Saga”, pieno di rabbia e tradimento, finisce qui!!

Breakdown: 16 – 31 gennaio

Intrappolato in un misterioso laboratorio e incapace di ricordare il suo passato, Derrick Cole scopre i suoi poteri straordinari mentre combatte per la sopravvivenza contro una fazione militare e una legione di guerrieri superumani apparentemente invincibili! Breakdown offre un’entusiasmante esperienza di gioco di azione-avventura in prima persona combinando combattimento corpo a corpo e armi all’avanguardia con una trama intensa e una grafica incredibile. Parti per un’emozionante e piena di suspense alla ricerca della verità!

