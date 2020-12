Wonder Woman 1984, il sequel del film originale di grande successo diretto da Patty Jenkins, uscirà nelle sale e su HBO Max il giorno di Natale. Jenkins è stata ampiamente elogiata per il suo lavoro nel franchise, che vede protagonista Gal Gadot nel ruolo della protagonista. Wonder Woman 1984 vede anche la partecipazione di Chris Pine, Pedro Pascal e Kristen Wiig.

Wonder Woman di Jenkins ha ottenuto un enorme successo quando è uscito nel 2017, per cui il sequel, Wonder Woman 1984, è molto atteso dai fan. Sebbene l’uscita nei cinema e in streaming per la quale è destinata la pellicola non sia esattamente quello che molti avevano sperato, è diventata anche la norma per i film di successo nell’era del Covid-19.

Tuttavia, la promessa di una corretta uscita nelle sale potrebbe essere necessaria per il ritorno di Jenkins alla direzione di un terzo film. Parlando di recente con il New York Times, la regista ha parlato del suo lavoro sul film in uscita, della sua carriera e delle sue prospettive sulla disuguaglianza salariale per le donne nell’industria cinematografica. Alla domanda sulla possibilità di dirigere un terzo film nel franchise di Wonder Woman, Jenkins si è mantenuta sul vago:

“Vedremo cosa succederà. Non lo so davvero. So che mi piacerebbe fare il terzo se le circostanze fossero giuste e fosse ancora possibile un modello cinematografico. Non so se lo farei se non ci fosse“.

Sfortunatamente, una corretta uscita in sala non sembra più un fatto certo, soprattutto dato che Wonder Woman è prodotto da Warner Brothers. Lo studio è stato criticato nelle ultime settimane per il suo piano di pubblicare tutti i suoi principali film del 2021 in streaming su HBO Max lo stesso giorno del loro debutto nelle sale. Quel piano ha attirato dure critiche, sia da parte dei registi che dei proprietari dei cinema, la cui industria sta già lottando durante contro la pandemia.

Jenkins è diventata rapidamente un nome importante nel campo e la sua voce su tali questioni ha sicuramente un peso. Disney ha recentemente annunciato che la regista farà il suo debutto in Star Wars dirigendo il prossimo film, Rogue Squadron, che dovrebbe uscire nel 2023. A quel punto, si spera che il COVID-19 sarà solo un brutto ricordo, ma le conseguenze che ha avuto sull’industria cinematografica potrebbe protrarsi. Qualunque sia il futuro di Jenkins, indipendentemente da Wonder Woman 3, i fan potranno godersi il suo ultimo lavoro quando Wonder Woman 1984 uscirà il 25 dicembre.

