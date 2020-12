Il sito ufficiale dell’anime How NOT to Summon a Demon Lord Omega (titolo originale Isekai Maō to Shōkan Shōjo no Dorei Majutsu) ha appena rilasciato il secondo teaser della nuova stagione.

How Not to Summon a Demon Lord Omega – la prima stagione

Noto anche con il nome di The King of Darkness Another World Story: Slave Magic, è un anime di genere isekai, ovvero un sottogenere di light novel, manga e anime solitamente di genere fantasy in cui una persona normale viene trasportata, evocata, reincarnata o intrappolata in un universo parallelo.

La prima stagione dell’anime è stata trasmessa tra il 5 luglio e il 20 settembre 2018. In Italia è possibile guardarla in streaming su Crunchyroll.

L’anime è tratto dall’omonima serie di light novel scritta da Yukiya Murasaki e illustrata da Takahiro Tsurusaki.

La trama ricalca alla perfezione quella delle storie di genere isekai: abbiamo un ragazzo trasportato all’improvviso in un videogioco, di cui diventa il protagonista che deve cercare con ogni mezzo di salvare non solo se stesso ma anche il mondo virtuale.

Il protagonista è un tale Takuma Sakamoto, giocatore assiduo del gioco di ruolo online (MMORPG) Cross Reveire in cui ha raggiunto un livello tale da essere definito “il Re Demone” da parte degli altri giocatori. A un certo punto viene trasportato, con le sembianze che ha nel gioco, in un altro mondo ove è stato evocato da due ragazze che vogliono diventare “Maestre evocatrici”. Dopo l’evocazione, le due lanciano una magia di “ammaestramento” per fare di Takuma il loro famiglio ma lui ha conservato le abilità che aveva nel gioco e quindi gli si attiva l’auto-abilità automatica “Rifletti Magia”. Sono quindi le due ragazze a diventare sue schiave. Takuma parte quindi con le sue nuove “aiutanti” alla conquista del nuovo mondo.

La serie è prodotta dallo studio Ajia-do Animation Works. Yūta Murano è direttore generale mentre Kazuyuki Fudeyasu si occupa della sceneggiatura. I disegni dei personaggi della serie sono forniti da Shizue Kaneko mentre Yuki Nishioka è il direttore principale dell’animazione.

Recupera Ride Your Wave