Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha valutato il ruolo dello streaming nel futuro del Marvel Cinematic Universe (MCU) e sembra destinato a svolgere un ruolo importante. Ciò non sorprende, poiché il recente Disney Investor Day ha svelato i piani per 10 nuovi programmi TV Marvel previsti per i prossimi due anni.

Ecco cosa ha detto Feige in una recente intervista con la rivista Emmy:

“Lo streaming è al 100% il futuro e il luogo in cui i consumatori vogliono guardare le cose. E si spera che vorranno guardare le nostre serie narrative di lunga durata. Un’esperienza come WandaVision è qualcosa che non puoi vivere in un film. Vai a vedere i film per cose che non puoi vedere in streaming e vai dallo streaming per cose che non puoi vedere in un cinema. E, naturalmente, alla fine tutto ciò che passa per i cinema finisce nello streaming, alla fine“.