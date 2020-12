Tra i nuovi anime in arrivo su Amazon Prime Video a Gennaio 2021 troviamo non solo i già annunciati Goblin Slayer e Made in Abyss per la prima volta con il doppiaggio Italiano, ma anche le stagioni 5/7 di InuYasha e la saga di Lupin III.

A seguire gli anime in arrivo su Amazon Prime Video a Gennaio 2021; qui le ultime novità anime inserite, mentre qui il resto delle uscite del mese.

Gli anime in arrivo su Amazon Prime Video a Gennaio 2021 – 1 Gennaio

Goblin Slayer! Stagione 1

per la prima volta doppiato in italiano

Una giovane chierica si unisce a un gruppo di avventurieri inesperti intenzionati a sterminare un gruppo di goblin, creature che vivono nelle caverne e considerate molto deboli. Vengono però sconfitti e la fine che li aspetta è orribile. Fortunatamente la ragazza viene salvate da Goblin Slayer, un esperto nell’uccisione dei goblin e appartenente a uno dei gradi più alti degli avventurieri, che non dimostra nessuna pietà verso il nemico.

Inuyasha Stagioni 5-7

Riprende lo scontro con la terribile Squadra dei Sette, mercenari non-morti dagli spaventosi poteri, incaricati da Naraku di mettere fine alle minacce costituite dall’irriducibile Koga e dallo stesso Inuyasha. Il nemico di sempre continua però a rimanere nascosto, e solo i continui attacchi dei suoi sette emissari offrono qualche traccia della sua attuale ubicazione. Pur ridotto a soli cinque membri, l’efferato squadrone costituirà una delle sfide più impegnative per il mezzodemone e i suoi amici, che già rischiano di soccombere al veleno inalato combattendo contro il folle alchimista Mukotsu. Inseguendo Naraku i nostri ritroveranno anche Kikyo, la cui presenza scatenerà in Kagome una nuova riflessione sui sentimenti che prova per Inuyasha…

Made in Abyss Stagione 1

per la prima volta doppiato in italiano

Riko è una bambina che, con molti altri, vive all’interno dell’orfanotrofio Belchero, gestito da una severissima direttrice. I bambini devono raccogliere, per la direttrice, dei cimeli che trovano scavando sull’orlo dell’abisso, una grande voragine su cui è nata la città di Orth. Riko, durante un’uscita, trova un ragazzino robot, che poi lei chiamerà Reg. Reg non ricorda nulla di sé: non sa da dove provenga e come mai sia un robot.

Yu-Gi-Oh! The Movie

Duelli, strategie, mistici segreti e tanto divertimento in questo primo film ispirato al famoso Yu-Gi-Oh!, il gioco di carte collezionabili più famoso al mondo. L’eroico Yugi dovrà affrontare nuovamente il suo arcinemico Seto Kaiba in un’avventura ancora più pericolosa quando un antico male, risvegliato dalla magia del Faraone, entrerà nella mischia. Chi vincerà questo ultimo duello?

Gli anime in arrivo su Amazon Prime Video a Gennaio 2021 – 15 Gennaio

La saga di Lupin

17 film tra cui Il tesoro del Titanic e Il dizionario di Napoleone

Le avventure di Lupin III – la prima stagione

Le nuove avventure di Lupin III – la prima stagione

Lupin III è il nipote di Arsène Lupin, il più grande ladro di tutti i tempi. Famoso per infallibilità e furbizia, riesce ad avere la meglio in ogni avventura grazie anche ai suoi compari Jigen e Goemon.

Acquista Lupin III – La Seconda Serie Completa Esclusiva Amazon in 18 Blu-ray