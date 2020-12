Nintendo Switch non sembra arrestarsi sul fronte vendite. Nonostante gli ottimi numeri, però, sono in molti a chiedersi se arriverà mai un nuovo modello e soprattutto a che punto del suo ciclo vitale si trovi la console attualmente. A rispondere alle domande giunge Doug Bowser di Nintendo America. Bowser ha rivelato che Nintendo Switch si trova a metà del suo ciclo vitale. Ha anche affermato che la console ha venduto benissimo nonostante tutta la pandemia, probabilmente invogliando a giocare dato l’isolamento di molte persone.

Anche Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, si è espresso in termini simili sul ciclo della console, confermando le parole di Bowser. Questo lascerebbe intuire che forse Nintendo abbia in mente o una versione mediana della console oppure non ne ha fatto, volendo attendere la fine del suo ciclo vitale. Anche se dovesse arrivare un nuovo modello, potremmo non vederlo nel 2021 dato che ci sono molti giochi in sviluppo al momento, tra cui il seguito di Breath of the Wild, di cui non si sa ancora molto.

Nintendo Switch – il futuro della console

Già alcuni mesi fa vi avevamo parlato di alcuni indizi riguardo l’eventualità di Nintendo Switch Pro, per via di un aggiornamento intitolato 10.0.0 E. L’aggiornamento in questione portò modifiche e aggiunte notevoli, come il supporto ad un modello hardware chiamato “nx-abcd”. Questo potrebbe essere il segnale dell’implementazione di nuove tecnologie oppure di in un possibile nuovo modello.

È possibile che Nintendo voglia correre ai ripari data l’ uscita di PS5 e Xbox Series X, due console infinitamente più potenti e con cui volente e nolente si sta fronteggiando. Tutto ciò nonostante la politica di Nintendo di restare al di fuori delle logiche di mercato. Non ci resta che aspettare nuove notizie dalla casa di Kyoto sul futuro della console.

Ricordiamo che la console è uscita a marzo 2017, il che significa che è sul mercato da quasi quattro anni.

