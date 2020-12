Star Wars: Andor, per Diego Luna sarà come un lungo film

Le riprese di Star Wars: Andor, il prequel dell’acclamato film Rogue One – A Star Wars Story, sono in corso a Londra con un entusiasta Diego Luna di nuovo nella parte della spia ribelle Cassian Andor.

L’attore, intervistato dal The Hollywood Reporter, ha paragonato la serie a un lungo film:

Il modo in cui stiamo girando mi ricorda il modo in cui abbiamo girato il film e la quantità di lavoro dietro questa serie tv mi ricorda il lavoro che si fa per un film. È come se stessimo facendo un film molto lungo.