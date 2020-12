Daltanious – il Robot del Futuro è ora disponibile per tutti gli abbonati al servizio Prime Video di Amazon anche in lingua originale con sottotitoli.

Come annunciato da Yamato Video, con questa serie i robottoni del catalogo della casa editrice debuttano su Prime; restando in attesa dei prossimi anime robotici, possiamo guardare i 47 episodi del Robot del Futuro cliccando qui.

A proposito di Daltanious – il Robot del Futuro

Ideata dal collettivo Saburo Yatsude e prodotta da Tokyo Channel 12, Toei Animation e Nippon Sunrise per la regia di Tadao Nagahama (Combattler V), la serie è andata in onda in Giappone tra il 1979 e il 1980.

In Italia è arrivata nel 1981 sulle reti tv locali; negli anni scorsi è stata trasmessa da Man-Ga e K2 e diffusa in streaming su Paramount Network.

L’edizione home video più recente è stata pubblicata da Yamato Video in collaborazione con Koch Media.

La Terra viene devastata da una popolazione aliena, gli Akron. La maggior parte della popo-lazione terrestre vive di espedienti in baraccopoli. Un gruppo di bambini durante una fuga nel bosco finisce in un anfratto che si rivela una base spaziale diretta dal Professor Earl, fuggito dal suo pianeta distrutto dagli Akron. Il Professore darà in mano a due del gruppo, Dani e Kento, le sorti del pianeta, mettendoli alla guida rispettivamente dell’astronave Gumper e del robot Antares, che, insieme al leone robot Beralios, formeranno il potente Daltanious.

Daltanious e gli altri anime Yamato su Prime

Di seguito le altre serie Yamato Video disponibili su Amazon Prime Video:

