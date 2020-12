Star Wars: Rogue Squadron è il titolo del nuovo film della saga diretto da Patty Jenkins, già regista dei film di Wonder Woman, che uscirà nelle sale cinematografiche a Natale 2023.

Nel corso di una intervista rilasciata al The New York Times per l’uscita di Wonder Woman 1984 la Jenkins ha lasciato intendere che non si dedicherà a un ipotetico terzo film di Wonder Woman, per il quale ha già delle idee, prima di aver completato Rogue Squadron.

A proposito di quello che verrà dopo Rogue Squadron ha infatti dichiarato:

Vedremo cosa accadrà. Non lo so davvero. So che mi piacerebbe tanto fare il terzo [film di Wonder Woman] se le circostanze fossero giuste e ci fosse ancora un modello cinematografico possibile. Non so cosa farei se non ci fosse.

Sarà quindi Rogue Squadron il progetto che terrà impegnata la regista nei prossimi anni.

A proposito di Star Wars: Rogue Squadron

Star Wars: Rogue Squadron ha lo stesso titolo di una serie di videogame sviluppati da LucasArts e Factor 5 e pubblicati per PC e console Nintendo dal 1998, da cui sono stati tratti anche romanzi e fumetti.

Intervistata da IGN, la regista ha chiarito il rapporto tra il suo film e i videogiochi affermando che racconterà una storia originale piuttosto che un adattamento diretto degli altri media.

Patty Jenkins ha infatti affermato che il film sarà influenzato dai giochi e dai libri, che renderà omaggio a quello che è venuto prima, ma sarà una storia originale per la quale è molto entusiasta.

Star Wars: Rogue Squadron e le altre novità in arrivo

I nuovi progetti in arrivo su Star Wars comprendono:

