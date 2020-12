One Piece 999 è disponibile da poche ore ma i fan sono già in fermento perché il capitolo non solo sembra anticipare una grande rivelazione per il Capitolo 1000, la cui uscita ricordiamo è prevista per il prossimo 4 gennaio, ma anche perché potrebbe svelare uno dei grandi misteri dell’intera serie!

One Piece 999 – attenzione la seguente news contiene spoiler!

One Piece 999 si conclude con una intrigante rivelazione di Yamato. La guerriera infatti si rivolge a Momo dicendo che Luffy è giunto a Wano sulle tracce di Ace perché nel suo nome c’è la fatidica D.

A quanto pare Eiichiro Oda è davvero intenzionato a rivelare il mistero dietro la Volontà della D.?

Cos’è la Volontà della D.?

La prima volta che qualcuno ha chiesto ad Eiichiro Oda quale fosse il significato di quella D. nel nome di Rufy, il Maestro disse che lo avrebbe rivelato in seguito. Anche se non sappiamo ancora a cosa si riferisca di preciso. Sembrerebbe chiaro che queste persone condividano un destino simile per quanto riguarda le loro aspirazioni o anche i loro ultimissimi istanti di vita, come abbiamo visto in precedenza.

Quando compare un Portatore della D., si ritiene comunemente che siano in vista degli enormi cambiamenti su scala globale, nel bene o nel male, come guerre, mutamenti nel Governo e l’inizio di una Nuova Era (Gol D. Roger ha dato il via all’Era dei Pirati, mentre Monkey D. Rufy ha sancito l’inizio di una Nuova Era della Pirateria in seguito agli sconvolgimenti causati dagli eventi di Marineford e alla morte di Barbabianca, uno dei Quattro Imperatori dei Mari, il quale aveva previsto che stava per avere inizio una Nuova Era nella quale però non ci sarebbe stato posto per lui).

Inoltre, sia Gol D. Roger che Barbabianca hanno parlato di una “Volontà Ereditata” che viene tramandata di generazione in generazione insieme alla lettera D. nel nome, ed è per questo che uccidere uno di loro sarà sempre del tutto inutile, poiché la fiamma della loro Volontà (pensate a quelle di Gol D. Roger e di suo figlio Portgas D. Ace) continuerà ad ardere nei cuori degli altri Portatori della D. fino a quanto questa stessa Volontà non troverà compimento.

One Piece – in attesa del Capitolo 1000

Eiichiro Oda è intervenuto al Jump Festa 2021 ribadendo ancora una volta come One Piece si avvii inesorabilmente verso la conclusione.

Da poco più di un anno l’autore ha già dichiarato l’intenzione di concludere il manga tra 4/5 anni, pertanto la serie è già, come anche annunciato nel numero 10 di One Piece Magazine di settembre 2020, verso lo stage finale. Non ci resta quindi che attendere per scoprire come si evolveranno materialmente le cose.

Il sensei ha però anche stuzzicato i fan dicendo che prima della fine del manga Shanks “Il Rosso” potrebbe finalmente a muovere i suoi attesissimi passi all’interno del manga proprio nel corso del 2021.

Non possiamo che sperare che l’autore mantenga fede a questa intenzione, mentre attualmente è nel cuore della guerra di Onigashima all’interno della saga del Paese di Wano.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 998 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 954 episodi ed è trasmessa ogni domenica.