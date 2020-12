Il sito ufficiale di NHK, l’emittente televisiva giapponese, ha finalmente rivelato la nuova visual per la terza stagione dell’anime Log Horizon intitolata Log Horizon: Destruction of the Round Table. Già in precedenza NHK aveva rivelato una visual per stuzzicare i fans della serie.

Log Horizon: la nuova stagione anime

Log Horizon nasce come light novel scritta da Mamare Touno e illustrata da Kazuhiro Hara. Inizialmente pubblicata dalla Shōsetsuka ni narō nel 2010, dal 31 marzo 2011 al 20 marzo 2018 passa sotto la direzione di Enterbrain che la pubblica in formato tankōbon.

Elder’s Tale è il MMORPG fantasy più famoso e popolare al mondo, con milioni di giocatori. Dopo la distribuzione dell’undicesima espansione, la Novasphere Pioneers, per motivi sconosciuti quasi quarantamila giocatori collegati al server giapponese ed altri provenienti dal resto del mondo si ritrovano improvvisamente trasportati all’interno del gioco, nelle vesti dei loro avatar. Da questo momento, chiamato Apocalisse, il gioco diventa la loro nuova realtà, a cui abituarsi, però, non è così semplice. Shiroe, un giocatore socialmente schivo, inizia così un percorso, assieme agli amici Naotsugu e Akatsuki, che lo porterà a fondare una nuova gilda, la Log Horizon, e a migliorare le sorti di quello strano mondo, affinché tutti possano vivere in armonia.

La nuova stagione inizierà a venire trasmessa solo il 13 gennaio 2021, in ritardo rispetto ai tempi previsti. La terza stagione dell’anime era stata infatti annunciata per ottobre 2020, ma a causa dell’emergenza pandemica da Covid-19 è stata posticipata. L’animazione è affidata allo Studio DEEN che ha anche animato la seconda stagione della serie.

Shinji Ishihira si occuperà della regia mentre Toshizo Nemoto della sceneggiatura. Yasuharu Takanashi comporrà le musiche e Shoji Hata riprenderà il ruolo di direttore del suono. Il cast delle precedenti stagioni ritornerà a coprire i propri ruoli.

Log Horizon: le precedenti stagioni

La prima stagione anime è stata diretta dalla Satelight e trasmessa su NHK Educational TV tra il 5 ottobre 2013 e il 22 marzo 2014. La seconda stagione è stata invece affidata allo Studio DEEN ed è andato in onda tra il 4 ottobre 2014 e il 28 marzo 2015. Entrambe sono composte da 25 episodi.

La serie di romanzi ha ricevuto quattro adattamenti manga, tutti scritti da Mamare Touno, uno basato sulla storia principale e gli altri tre incentrati sui personaggi della serie. Tutti sono ancora inediti in Italia.

