Il capitolo 363 di Berserk non ha ancora una data di uscita ufficiale e le ultime indiscrezioni non sono incoraggianti per i tanti appassionati del manga di Kentaro Miura.

Le anticipazioni sul sommario della rivista Young Animal di Hakusensha, infatti, riportato che il capitolo 363 del dark fantasy del maestro Miura non verrà pubblicato nemmeno sul numero 2 del quindicinale in vendita dall’8 Gennaio 2021.

Berserk nel 2021

A questo punto il capitolo 363 di Berserk potrebbe essere pubblicato in concomitanza con la mostra espositiva dedicata all’opera del maestro Miura, che verrà inaugurata il 30 Gennaio 2021 presso la Sala Espositiva A del Sunshine City di Ikebukuro, Tokyo.

Fino al 15 Febbraio 2021 i visitatori avranno la possibilità di ammirare dal vivo tavole originali, illustrazioni e allestimenti che ripercorreranno i 30 anni di pubblicazione del manga.

Berserk, non solo manga

Il manga di Berserk viene pubblicato da Planet Manga in Italia in più di una edizione; il 10 Dicembre la casa editrice con sede a Modena ha pubblicato il volume 40 della Serie Nera e sta per lanciare la nuova edizione in cofanetti (sia vuoti sia pieni).

Per quanto riguarda gli anime, invece, Yamato Video ha recentemente aggiunto la serie animata del 1997 in una nuova edizione rimasterizzata in alta definizione al catalogo di Amazon Prime Video.

La trilogia cinematografica dell’Età dell’Oro è acquistabile su DVD e Blu-ray Disc editi da Yamato Video e Koch Media.

La serie animata del 2016, infine, è disponibile in streaming su Crunchyroll.

Il regno di Midland è immerso nel caos e in guerra con i propri vicini. Tra gli abitanti terrorizzati, compare un misterioso guerriero armato di un’enorme spada: il suo nome è Guts, e reca sul proprio corpo un segno misterioso che ne fa il bersaglio di continui attacchi di demoni.

Guts si trova nelle terre di Midland alla ricerca di Femto, uno dei demoni appartenenti alla cosiddetta Mano di Dio. Ma chi è Guts, e chi è veramente Femto?

Acquista il primo cofanetto pieno