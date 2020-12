My Hero Academia ha rivelato il nuovo potere di un personaggio. Nell’ultimo capitolo del manga, Kohei Horikoshi ci dà qualche ulteriore informazione a riguardo.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul capitolo 295 di My Hero Academia.

Questo particolare potere, chiamato Danger Sense, si è manifestato in Deku e proviene dal quarto utilizzatore di One For All e dalla sua abilità peculiare unica, che, a quanto pare, non è affatto unica. Il misterioso quarto utente di One For All aveva la versione di My Hero Academia dell’Intuito Ragnesco di Spider-Man, che gli permette di percepire il pericolo prima che si manifesti. Ovviamente, essendo questo My Hero Academia, la natura di questa Unicità è molto diversa dall’Intuito Ragnesco di Peter Parker – come Deku scoprirà nel modo più duro!

I capitoli precedenti di My Hero Academia‘s hanno visto prendere forma una guerra, mentre i leader degli eroi (Endeavour, Izuku Midoriya, Shoto Todoroki, Bakugo, Best Jeanist) hanno affrontato i cattivi principali: (Shigaraki Tomura, Dabi, Gigantomachia, Compress, Spinner, Toga). Quel conflitto è andato a fuoco (letteralmente e figurativamente) quando Dabi ha rivelato di essere il figlio di Endeavour e il fratello di Shoto, Toya. Dabi ha cercato in ogni modo di incenerire Shoto solo per ferire Endeavour, ma Izuku è intervenuto all’ultimo secondo e gli ha salvato la vita.

Nell’ultimo capitolo, vediamo che lo sforzo eroico di Izuku lo ha lasciato privo di sensi, fino a quando una voce lo chiama per farlo svegliare. È allora che Izuku capisce cosa sia quella voce: “Danger Sense”. Si rende anche conto che qualunque potere soprannaturale abbia permesso al quarto utente di One For All di percepire il pericolo, quel potere ha anche avuto un grande impatto sulla sua mente. Il problema per Deku è però il fatto che, trattandosi di una abilità appresa da pochissimo, non è ancora in grado di padroneggiarla.

Il mistero del quarto utilizzatore di One For All e quel suo potere bizzarro sono rimasti avvolti nel mistero in My Hero Academia per un bel po ‘.

Il capitolo 295 di My Hero Academia sembra confermare che siamo decisamente vicini alla fine di questo arco di guerra. Mentre alcune delle morti di personaggi più impattanti o grandi colpi di scena non sono avvenute (ancora), questo arco ha sicuramente cambiato lo status quo di My Hero Academia in grande stile. Izuku Midoriya è ora più pronto di quanto non sia mai stato per essere il vero successore di All Might e per guidare la prossima generazione di eroi.

Acquistate il Funko POP! di Deku QUI!