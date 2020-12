Come di consueto, con l’avvicinarsi del Natale, il vulcanico autore britannico Mark Millar ha rivelato con un tweet i piani per il suo Millarworld ovvero la sua etichetta pubblicata sotto l’egida della Image Comics ma di proprietà di Netflix.

La bella sorpresa riguardante i piani per il 2021/2022 del Millarworld è che a quanto pare avremo ben 3 nuove serie disegnate da altrettanti autori italiani ovvero Gigi Cavenago, Matteo Buffagni e Matteo Scalera.

Mark Millar, i piani per il Millarworld 2021/2022

Mark Millar specifica nel tweet che il primo nuovo libro del Millarworld sarà pubblicato 4 settimane dopo l’uscita della prima stagione della serie TV di Jupiter’s Legacy su Netflix.

Ovviamente non sono stati forniti ulteriori dettaglia anche se in alto vediamo un taccuino con scritto Magic Order Vol. 3 e 4 probabile quindi che vedremo altri volumi della saga disegnata da Olivier Coipel.

Gli italiani alla corte di Mark Millar

Chi sono i disegnatori italiani che lavoreranno con Mark Millar il prossimo anno?

Matteo Scalera. Il disegnatore emiliano ha già lavorato recentemente con l’autore britannico a Space Bandits e prima di questo lavoro aveva disegnato Black Science per Rick Remender.

Gigi Cavenago è il copertinista di Dylan Dog. Ha disegnato diversi numeri di Orfani oltre a Dylan Dog 361 – Mater Dolorosa e Dylan Dog/Batman #0.

Matteo Buffagni ha lavorato per la Marvel e su Star Wars. Ha firmato serie come Daken, Asgardian of the Galaxy, X-Men. È noto per essere l’attuale copertinista di Diabolik.

Gli altri autori per il 2021/2022 del Millarworld

Mark Millar non ha “badato a spese” per i progetti futuri del suo Millarworld reclutando autori di primissimo piano – Stuart Immonen e Karl Kerschl – e qualche nome difficile da coinvolgere come il leggendario Travis Charest o Frank Quitely.

Interessante anche il nome di Tommy Lee Edwards con il quale Mark Millar co-creò 1985 per la Marvel.

Chi sarà inoltre la superstar strappata alla Marvel e alla DC?

Il Millarworld in Italia

In Italia le serie del Millarworld vengono pubblicate da Panini Comics.

