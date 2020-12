Ritardi per l’uscita del gioco gratuito Demon Slayer – Blood-Stench Blade Royale (Kimetsu no Yaiba: Keppū Kengeki Royale) basato sull’omonimo anime. Il gioco era stato annunciato lo scorso 16 marzo 2020 da parte della filiale di Aniplex Quatro A e la data d’uscita era stata originariamente prevista per la fine del 2020.

L’annuncio è stato fatto attraverso un avviso sul sito ufficiale del franchise Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge. La nuova data sarà rivelata in futuro.

Aniplex Co. spiega che il ritardo è dovuto alla volontà di migliorare ulteriormente il gioco in termini di qualità e sviluppo della trama.

Avviso di rinvio della consegna del gioco di candidatura “Kimetsu no Yaiba: Keppū Kengeki Royale” Questo lavoro doveva essere consegnato entro il 2020, ma abbiamo deciso di posticipare i tempi di consegna al fine di migliorare ulteriormente la qualità del lavoro. Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente causato a tutti coloro che sono in attesa dell’inizio della distribuzione. Continueremo a svilupparlo in modo da poter fornire opere di cui tutti possano godere. Speriamo che possiate capire.

Demon Slayer: un successo senza precedenti

In queste settimane siamo stati sopraffatti da notizie incredibili relative al strabiliante successo che Demon Slayer ha e sta tutt’ora avendo in Giappone, con numeri da capogiro, che hanno portato la serie a diventare una delle più seguite e amate anche nel nostro paese.

Tanjiro è il primogenito di una famiglia che ha perso il padre. Un giorno, visita un’altra città per vendere carbone ma finisce col passare la notte lì, invece di tornare a casa, per via di una voce riguardante un demone che di notte vaga per una montagna lì vicino. Quando torna a casa il giorno seguente, ad attenderlo ci sarà una tragedia.

Il film, DEMON SLAYER -Kimestu no Yaiba- The Movie: Mugen Train si è rivelato il film di maggior incasso di quest’anno in Giappone con un guadagno di ben $44 milioni in tre giorni (il totale dopo 10 giorni è stato di ¥10,754,232,550 ovvero $102.4 milioni) con 7,983,442 biglietti venduti.

Numeri da capogiro anche per il manga. Demon Slayer chiude in grande stile con il volume finale della serie, infrangendo ancora i record di vendita per un singolo volume, che già durante la sua prima settimana ha venduto 2.855.000 copie.

Non solo. Il successo di Demon Slayer è così pervasivo che sta iniziando a influenzare la capacità di lettura dei kanji dei bambini giapponesi.

In Italia il manga (completato in Giappone con il volume 23) è pubblicato dalla Star Comics ed è tutt’ora in corso.

La prima stagione dell’anime (26 episodi) si è conclusa questa primavera. Ora non ci resta solo che attendere l’arrivo del film anche in Italia nonché del gioco gratuito!

