Star Wars: Rangers of the New Republic è una delle nuove serie recentemente annunciate nate da una costola di The Mandalorian.

Intervenuto al programma Good Morning America, l’ideatore della serie Jon Favreau ha parlato di questi spin-off, in particolare della loro collocazione temporale.

Il cineasta ha confermato che sia Star Wars: Rangers of the New Republic sia Ahsoka saranno ambientati in un periodo analogo a The Mandalorian, specificando tuttavia che si svolgeranno “subito dopo” gli eventi di Star Wars: Episodio V – Il Ritorno dello Jedi.

The Mandalorian, come sappiamo, è ambientato circa sette anni dopo il film del 1983 diretto dal compianto Richard Marquand; il “subito dopo” di Favreau fa però pensare che questi nuovi spin-off potrebbero essere ambientati un po’ prima nella timeline della serie.

Per quanto riguarda i personaggi, non è stato confermato se Cara Dune sarà tra i protagonisti dello spin-off o se sarà la protagonista di un’altra serie a sé come vogliono alcune voci di corridoio.

La presenza o meno del personaggio cambierebbe la collocazione di Star Wars: Rangers of the New Republic: nella seconda stagione di The Mandalorian Cara viene invitata a unirsi ai Ranger, se fosse tra i protagonisti la serie si svolgerebbe quindi dopo.

È anche possibile che con “subito dopo” lo showrunner volesse semplicemente intendere che gli eventi della nuova serie saranno più vicini al Ritorno dello Jedi che alla trilogia sequel.

Star Wars: Rangers of the New Republic e le altre serie in arrivo

Di seguito tutti i nuovi progetti in arrivo:

