L’ultimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations ha presentato un colpo di scena davvero scioccante per Sasuke!

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul capitolo 53 di Boruto: Naruto Next Generations.

Il nuovo cliffhanger potrebbe lasciare il famigerato guerriero ninja più mutilato e storpio di quanto non sia già! Peggio ancora, la ferita di Sasuke è arrivata come un tradimento che né Sasuke, né Naruto hanno visto arrivare – e nemmeno molti fan, se è per questo. Questo sorprendente cliffhanger solleva anche importanti domande su quale sarà il prossimo arco della storia di Boruto.

L’ultimo capitolo di Boruto riprende con il cliffhanger della battaglia con Isshiki Otsutsuki. Sasuke ha fatto di tutto per sconfiggerlo, ed è stato ferito; Naruto ha rischiato la sua vita per scatenare il potere della Modalità Barione sviluppata insieme a Kurama, ma nonostante questo non è riuscito ad avere la meglio; e proprio quando sembrava che Isshiki fosse vicino alla morte, è riuscito a capovolgere la situazione e a strappare Kawaki dal suo nascondiglio a Konoha.

Il piano di Isshiki è quello di usare i pochi minuti di vita che gli restano per imprimere Kawaki con un nuovo Sigillo Karma, garantendo così la sua futura resurrezione. Anche se Naruto e Sasuke usano il poco potere che hanno a disposizione per cercare di salvare Kawaki, Isshiki sta per dare la caccia alla sua preda sul campo di battaglia e marchiarlo con un nuovo Sigillo.

Sfortunatamente per Isshiki, Kawaki usa il poco addestramento shinobi che ha ricevuto da Naruto per cercare di ingannare il nemico: Isshiki finisce per marcare un clone ombra e non si rende conto dell’inganno fino a quando il suo tempo non si esaurisce, e Kawaki è in grado di calpestarlo.

Per un breve momento, tutto sembra andare bene: Naruto, Sasuke, Boruto e Kawaki sono in grado di vincere la loro battaglia, così come l’inaspettata abilità di Kawaki nell’usare i jutsu. Tuttavia, i festeggiamenti durano molto poco; la preoccupazione principale di Sasuke non è la vittoria su Isshiki: è quanto quella vittoria è costata a Naruto. Anche senza conoscere l’avvertimento che il Nove Code ha dato a Naruto, Sasuke intuisce che il potere del chakra usato da Naruto in modalità Barione ha un grande, enorme costo per il suo vecchio amico. In effetti, la preoccupazione di Sasuke è così profonda che non si rende conto che un nuovo attacco è in arrivo: Boruto lo pugnala in un occhio con un kunai!

..A onor el vero, è ingiusto dire che Boruto abbia ferito Sasuke: in effetti, è Momoshiki Otsutsuki che ancora una volta possiede il corpo di Boruto e attacca Naruto e Sasuke nel momento in cui sono più vulnerabili. Le ultime righe del capitolo suggeriscono che Momoshiki stava semplicemente aspettando il momento giusto per entrare in scena durante il combattimento con Isshiki, e ora sta per eliminare tutte le minacce alla sua resurrezione e al piano generale per succhiare il chakra della Terra.

