Dragon Ball Super ha introdotto un nuovo esercito di androidi malvagi. Come uno dei migliori scagnozzi di Moro, l’Androide Seventhree era un’unità con lo straordinario dono di poter copiare i poteri di qualsiasi combattente con cui fosse entrato in contatto fisico. Seventhree era così potente che poteva persino copiare i formidabili poteri magici di Moro, così come il divino potere dell’Ultra Istinto di Goku. Ebbene, nel nuovo arco di Dragon Ball Super apprendiamo qualcosa di nuovo che riguarda proprio Seventhree.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul capitolo 67 di Dragon Ball Super!

Il nuovo capitolo di Dragon Ball Super conclude gli eventi dell’arco di Moro, e Goku e gli altri Combattenti Z della Terra stanno festeggiando la grande vittoria, ripristinando anche tutti i pianeti dell’Universo che Moro ha devastato con i suoi poteri. Tuttavia, in mezzo a tutta quella gioia si svolge una scena inquietante…

In seguito al conflitto con Moro, Jaco e Calamis stanno completando alcune indagini. Dopo aver interrogato i detenuti, Jaco e Calamis tornano sulla Terra per scoprire se Seventhree sia stato completamente distrutto o meno. Si pensa dunque di confermare l’annientamento dell’androide, ma purtroppo non è così.

Seventhree era solo un’unità di un’intera schiera di androidi malvagi che ora minacciavano l’Universo. Viene dunque rivelato che era solo una tabula rasa, prima che lo rapissero da un boss del crimine di nome Master Goichi. La scena che introduce Goichi rivela inoltre che il boss del crimine sta avendo una grande fortuna nel riavere “OG73-i” – o meglio, tutti i dati che ha raccolto copiando gli attacchi di alcuni dei più potenti combattenti dell’Universo. L’assistente di Goichi dichiara dunque che cui tutti gli altri androidi della linea si stanno aggiornando “scaricando” i poteri di Seventhree:

Il capitolo introduttivo del nuovo arco di Dragon Ball Super termina con la rivelazione di Granolla, un guerriero spaziale che fa irruzione sulla nave di Goichi. Granola riesce a eliminare un bel po’ di pezzi della nuova linea di androidi malvagi, ma i robot sembrano certamente pronti a proteggere Seventhree dall’attacco di Granolla a tutti i costi. Ovviamente, Goichi saprà accoglierli come si deve!

