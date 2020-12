Beastars 2, Netflix pubblica il video della opening

Beastars 2 debutterà in Giappone il 5 Gennaio 2021, mentre nel resto del mondo uscirà su Netflix a Luglio.

Il servizio di video on demand ha pubblicato in anteprima il video della opening senza credits dell’anime, che possiamo guardare in apertura di articolo.

Il filmato è accompagnato dalle note della canzone Kaibutsu del duo YOASOBI.

In attesa di Beastars 2

Paru Itagaki ha serializzato Beastars sulla rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten dal Settembre 2016 all’Ottobre 2020; la serie si compone di 22 volumi.

La prima stagione è composta da 12 episodi, andati in onda in Giappone tra Ottobre e Dicembre 2019; nel resto del mondo è stata distribuita su Netflix il 13 Marzo 2020.

Shinichi Matsumi (aiuto regista in Pom Poko, Porco Rosso, regista degli episodi di Rurouni Kenshin e Rage of Bahamut Genesis) ha diretto la prima stagione di Beastars presso Studio Orange (Land of the Lustrous, Dimension W) su sceneggiature di Nanami Higuchi (Little Witch Academia, Ninja Slayer From Animation).

Nao Ootsu (designer in Saga of Tanya the Evil e Banana Fish) ha curato il character design, Eiji Inomoto (Ghost in the Shell Arise) ha diretto la computer grafica, Satoru Kousaki (Monogatari Second Season) ha composto la colonna sonora.

In Italia il manga originale è pubblicato da Planet Manga, che della stessa autrice pubblicherà anche Beast Complex (i cui nuovi capitoli arriveranno in Giappone sulla scia di Beastars 2):

Chi ha paura del lupo cattivo? Di sicuro tutti gli erbivori dell’istituto Cherryton, che nel sensibile Legoshi vedono solo una minaccia pronta a ghermirli. Così quando a scuola l’alpaca Tem viene ucciso, i sospetti ricadono su di lui…Riuscirà il lupo Legoshi a smentire i pregiudizi e a ottenere giustizia?

Acquista Beastars 17