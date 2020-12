I canali social di Horimiya hanno rilasciato un nuovo video promozionale che ci svela la canzone tematica che andrà a costituite la sigla d’apertura dell’anime.

La bellissima e romantica sigla di apertura si intitola Iro Kоhsui, in inglese Color Perfurme, ed è eseguita da Yoh Kamiyama, cantante, autore e produttore dei VOCALOID. La sigla finale intitolata Yakusoku, ovvero Promise, è invece eseguita dalla band Friends.

L’anime shoujo Horimiya, tratto dal manga omonimo di Daisuke Hagiwara, debutterà il prossimo 9 gennaio 2021 e sono molti i fans, che hanno seguito il manga, ad attenderlo con impazienza!

Potete recuperare il primo video promozionale di Horimiya a questo nostro articolo!

Il protagonista maschile di Horimiya, Izumi Miyamura, è interpetato da Kouki Uchiyama mentre la protagonista femminile Kyoko Hori da Haruka Tomatsu.

Gli altri membri del cast precedentemente annunciati sono:

Haruko Iizuka (Ensemble Stars!, Children of the Whales) cura il character design, mentre Masaru Yokoyama (Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans) compone la colonna sonora.

Il manga di Horimiya è stato creato scritto da HERO e disegnato da Daisuke Hagiwara per venire serializzato dal 2011 sulla rivista Monthly GFantasy edita da Square Enix. La storia è basata sullo yonkoma originale Hori-san to Miyamura-kun di HERO, che ha già ispirato quattro adattamenti OAV, nonchè la live-action e una serie cinematografica e televisiva.

In Italia la serie viene pubblicata da Edizioni BD sotto l’etichetta J-Pop ed è tutt’ora in corso.

Yen Press che pubblica il manga in inglese descrive così la storia:

“A prima vista, l’ultra-popolare Hori-san sembra una frivola liceale, ma in realtà è semplice, pragmatica e orientata alla famiglia. D’altra parte, lo spettro Miyamura-kun si presenta come un fanboy medio e cupo del liceo, ma in realtà è un giovane attraente che ha una vena di cattivi ragazzi ed è coperto da piercing e tatuaggi. Quando questi due compagni di classe inaspettatamente simili hanno un run-in casuale fuori dalla classe, inizia una storia frizzante e dolce della vita scolastica!”