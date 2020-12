Sono state diffuse pochi minuti fa le uscite Disney+ di gennaio 2021 che arriveranno sulla piattaforma streaming fra pochissimi giorni.

Viene confermato il lancio di Disney Star il 23 febbraio 2021 come parte integrante

di Disney+, con la propria sezione sulla piattaforma e una nuova e prestigiosa

proposta di serie di intrattenimento, film, documentari e altri titoli che raddoppieranno

i contenuti disponibili per gli abbonati di Disney+ – per tutti i dettagli cliccate QUI.

Le uscite Disney+ di gennaio 2021

WandaVision – 15 gennaio

WandaVision unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra. La nuova serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore.

Onward – Oltre la Magia – 6 gennaio

Quando due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, hanno l’inaspettata opportunità di trascorrere un giorno in più con il loro defunto padre, si imbarcano in una straordinaria avventura a bordo dell’epico furgone di Barley, Ginevra. Come ogni impresa che si rispetti, la loro avventura è ricca di incantesimi magici, mappe misteriose, ostacoli insormontabili e scoperte incredibili. Ma quando la coraggiosa mamma dei ragazzi, Laurel, si accorge che i suoi figli sono scomparsi, si allea con la Manticora, una ex guerriera in parte leone, in parte pipistrello e in parte scorpione, e inizia a cercarli. Nonostante le pericolose maledizioni, questo singolo magico giorno potrebbe significare molto più di quanto avessero mai immaginato.

Marvel Studios: Legends – 8 gennaio

Marvel Studios: Legends è un appassionante ripasso sulle storie dei vari eroi e villain Marvel protagonisti delle prossime attesissime serie che debutteranno in anteprima su Disney+, ponendo le basi per le prossime avventure. I primi due episodi saranno incentrati su Wanda Maximoff e Visione.

Pixar Popcorn – 22 gennaio

Pixar Popcorn è una collezione di mini cortometraggi con i personaggi Pixar protagonisti di nuove brevissime storie create dai talentuosi animatori Pixar.

Le Cronache di Narnia: Il Viaggio del Veliero – 29 gennaio

Di ritorno a Narnia per unirsi al Principe Caspian per un viaggio sul maestoso vascello

reale conosciuto come “Veliero dell’Alba”, Lucy, Edmund e il loro cugino Eustace

incontrano tritoni, draghi, nani e un gruppo errante di guerrieri perduti. Avvicinandosi ai

confini del mondo, la loro incredibile avventura in mare salpa verso una conclusione

emozionante, ma incerta.

PJ Masks – Superpigiami – i primi 7 episodi della quarta stagione in streaming dal 29 gennaio

I PJ Masks continuano la battaglia per il cielo e lo spazio con l’aiuto del loro nuovo amico, Newton Star. Quando Octobella, un nuovo e spumeggiante cattivo che vive nei canali d’acqua della città dà del filo da torcere ai ragazzi, i PJ Masks mostrano al nuovo eroe riluttante e solitario cosa vuol dire lavoro di squadra. Ma Octobella non sa cosa che essere un eroe significa aiutare i tuoi amici e niente può distruggere l’amicizia dei PJ Masks!

Le uscite Disney+ di gennaio 2021 – National Geographic

700 Squali – 1° gennaio

In Polinesia, la più grande scuola di squali verrà studiata a un livello senza precedenti. Un team internazionale di scienziati si tufferà in un branco di 700 squali. Sono stati necessari 3 anni di preparazione per avvicinare gli squali di notte, nel momento in cui sono più aggressivi. Utilizzando una tecnologia rivoluzionaria e attrezzature di ripresa subacquea, verranno svelati strategie di caccia e comportamenti sociali che cambieranno la nostra conoscenza sul più grande predatore del mondo.

AMELIA EARHART: UNA VITA IN VOLO – 22 gennaio

Bob Ballard di National Geographic ha scoperto il Titanic. Ora si sta dirigendo verso una remota isola del Pacifico per risolvere un altro mistero che dura da molto tempo: la scomparsa di Amelia Earhart. L’aviatrice pioniera ha infranto i record in volo e ha rotto le barriere per tutte le donne sulla terra, diventando una delle donne più famose della storia. Poi, nel 1937, è scomparsa. Ballard riuscirà a trovare il suo aereo?

WILD UGANDA – 22 gennaio

L’Uganda è ancora quel paese che i viaggiatori considerano “imperdibile”. Fuori dalla mappa turistica, un luogo ancora nell’ombra del suo passato. I visitatori, tra cui scienziati e ambientalisti, hanno avuto un periodo difficile nel paese colpito dalla guerra civile. Il bracconaggio ha messo in pericolo molti degli animali più rappresentativi dell’Uganda, tra cui i gorilla di montagna, gli elefanti delle caverne, gli scimpanzé e persino i leoni che si arrampicano sugli alberi. Ma ora i parchi nazionali sono stati ripristinati e la fauna selvatica dell’Uganda è tornata a prosperare. Questa è una celebrazione della loro sopravvivenza.

LA LEGGE DEGLI SQUALI – 1° gennaio

È un oceano di giganti. Il Sudafrica ha una costa rocciosa e spettacolare, rastrellata da correnti impetuose. Acque calde, fredde, ricche e torbide si scontrano per creare una zona ottimale per gli squali, con cibo a sufficienza per sostenere i più grandi esemplari. Ne fanno parte le specie più famose: il grande squalo bianco, lo squalo tigre, lo squalo leuca, lo squalo toro e il più grande di tutti, lo squalo balena. È una rara occasione per festeggiare e studiare questi squali iconici. Si tratta di un viaggio ad alta velocità nel regno dei Grandi Squali. Chi sono? Come sopravvivono? Perché sono qui e come hanno fatto a diventare così grandi?

A TAVOLA CON GLI SQUALI – 1° gennaio

I più importanti scienziati e cineoperatori del mondo ripercorrono 5 straordinari eventi che riguardano l’alimentazione degli squali. Dall’essere circondati di notte da un raduno di 700 squali grigi del reef, 300 squali pinna nera minore, squali bruni e squali bronzo che si nutrono di migliaia di pesci da esca, alla spettacolare vista di oltre 200 verdesche che si nutrono della carcassa di una balena di sette tonnellate; A tavola con gli squali è una celebrazione epica degli squali di tutto il mondo. Si conclude con un ammonimento che ricorda che queste spettacolari banchetti potrebbero presto diventare un ricordo del passato, dato che i numeri degli squali diminuiscono sempre di più in tutto il mondo.

PER COMBATTERE LA NOSTALGIA DELLE FESTE

Con il Natale alle spalle e le giornate ancora brevi e fredde, possiamo sentirci un po’ sottotono. Ma ora è tempo di guardare al nuovo anno con un mood positivo. Prendiamo il passato e trasformiamolo in qualcosa di nuovo e brillante, inedito. Gennaio rappresenta la rinascita e proprio per questo diffondiamo ottimismo attraverso una proposta di titoli di grandi classici rivisitati.

Dumbo 2019

Il Re Leone 2019

Il Ritorno di Mary Poppins 2018

Maleficent 2014

Ritorno al Bosco dei 100 Acri 2018

Alice attraverso lo specchio 2016

Aladdin 2019

Lilli e il Vagabondo 2019

Mulan 2020

Il Drago Invisibile 2016

