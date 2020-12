Quando si è interessati a più videogiochi, a volte si è costretti a fare una scelta. Allora perché non consultare i videogiochi in offerta su Amazon?

Per correre in vostro soccorso, sarà mia premura informarvi ogni settimana sui migliori videogiochi in offerta che potete trovare su Amazon, ricordandovi anche che per molti titoli la spedizione è GRATUITA per ordini superiori a 29,00 € o se siete in possesso di un abbonamento Amazon Prime.

Se invece siete interessati anche ai videogiochi in uscita, qui potrete trovare anche i bonus e le offerte di preordine più interessanti.

Quando si è costretti a scegliere di acquistare un titolo al day one rimandando l’acquisto dell’altro (o degli altri), potreste approfittare di qualche offerta particolarmente vantaggiosa.

In ogni caso, dare uno sguardo ai videogiochi in offerta presenti su Amazon può aiutarvi a risparmiare qualcosa.

Dunque, bando alle ciance e iniziamo subito!

PS4

The Last Of Us Remastered (PS Hits) 9,99€ 20,99€

FIFA 21 39,99€ 69,99€

F1 2019 19,99€ 69,99€

Dragon Ball Z: Kakarot 37,99€ 69,99€

Days Gone 19,99€ 74,99€

Death Stranding 19,99€ 27,50€

Mortal Kombat 11 19,99€ 50,00€

XBOX ONE

Assetto Corsa 31,99€ 49,90€

FIFA 21- Xbox One, include upgrade per Xbox Series X 43,89 69,99€

Metro Exodus 29,00€ 69,99€

F1 2019 19,99€ 39,16€

XBOX SERIES X

FIFA 21 – Next Level Edition 75,76€ 79,99€

SWITCH

Mario Kart 8 Deluxe 49,99€ 59,99€

Minecraft 24,99€ 29,99€

Switch Lego Worlds 25,50€ 30,00€

Super Mario Maker 2 47,99€ 59,99€

PC