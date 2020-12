Jon Favreau ha finalmente posto fine alle speculazioni quando è stato ospite a Good Morning America, confermando che The Book of Boba Fett sarà la terza serie spin-off nata da The Mandalorian, a sua volta spin-off della saga stellare al cinema, dopo le già annunciate Rangers of the New Republic e Ahsoka.

Come visto nella scena post-credits durante il finale della seconda stagione di venerdì, Temuera Morrison e Ming-Na Wen hanno ripreso i propri ruoli di Boba Fett e l’assassina ricercata Fennec Shand, facendo fuori Bib Fortuna per sedersi sul trono nel palazzo di Jabba the Hutt su Tatooine.

Le riprese di The Book of Boba Fett sono già in corso, per una messa in onda a dicembre 2021 su Disney Plus, come mostrato sempre nella stessa scena, e subito dopo andranno in produzione con la terza stagione di The Mandalorian, attesa per il 25 dicembre su Disney Plus. Favreau ha così confermato che Pedro Pascal riprenderà il ruolo dell’amato mandaloriano nel terzo ciclo, mettendo fine alle voci che lo vedevano salutare i fan dopo aver completato la missione di consegnare Grogu a un Jedi nel finale.

The Book of Boba Fett, che sarà ambientato nella stessa timeline di The Mandalorian, non era presente tra i maxi-annunci della Disney durante l’Investor Day, e i fan erano infatti inizialmente perplessi dalla non-conferma della serie dedicata al personaggio e rumoreggiata negli scorsi mesi. “Lo abbiamo fatto per non rovinare la sorpresa ai fan” come ha dichiarato lo stesso Favreau lasciando loro il piacere di scoprirlo durante la scena dopo i titoli di coda.

Temuera Morrison ha interpretato il ruolo di Jango Fett in Star Wars Episodio II – L’attacco dei cloni. A causa di ciò Morrison ha ridoppiato la voce del personaggio Boba Fett, visto nella trilogia originale di Guerre stellari su DVD, sostituendo la voce di Jason Wingreen. Siccome il personaggio Jango Fett era il modello da cui sono stati ricavati i Clone trooper nel secondo episodio, Temuera Morrison compare anche nel terzo episodio, svolgendo la parte del Comandante Cody e di altri piloti. Essendo conosciuto come voce della armata dei cloni ha partecipato in diversi giochi prodotti da LucasArts, come in Star Wars: Republic Commando, Star Wars: Battlefront, e Star Wars: Battlefront II.

Jeremy Bulloch lo storico interprete di Boba Fett ci ha lasciato pochi giorni fa nemmeno a farlo apposta.

Favreau sarà produttore esecutivo insieme a Dave Filoni e Robert Rodriguez, che ha diretto uno degli episodi della seconda stagione di The Mandalorian.

