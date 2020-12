Si sa, non è Natale senza Una Poltrona per Due. E come ogni anno, anche in questo travagliato 2020 Italia 1 non rinuncia all’immancabile appuntamento con questo grandissimo classico del cinema per così dire “natalizio”.

Una Poltrona per Due è una commedia datata 1983 e diretta da John Landis , noto per film del calibro di Animal House, The Blues Brothers, Il Principe Cerca Moglie e Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III sempre con Eddie Murphy; e ha anche diretto uno dei videoclip musicali più celebri e costosi di sempre: Thriller, di Michael Jackson, presente nell’album omonimo che ancora oggi resta l’album più venduto in tutta la storia.

Questa commedia vede come protagonisti principali gli attori Dan AyKroyd ed Eddie Murphy, entrambi caduti vittime di bizzarra scommessa dai risvolti sociologici. I due fratelli Mortimer e Randolph Duke, capi di Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) hanno tesi opposte riguardo le inclinazioni alla delinquenza: per Mortimer, questo dipende daa fattori genetici, mentre suo fratello sostiene invece che tutto dipenda da fattori ambientali.

Per dimostrare ognuno la veridicità della propria tesi, i due decidono di fare un esperimento: mettere al posto di Luis un barbone (Eddie Murphy) e vice versa. Da questa premessa, che mostra eventi accaduti proprio durante la vigilia di Natale, prende il via tutta una serie di eventi che vede i due protagonisti di questa divertente storia così diversi fra loro mettersi letteralmente l’uno nei panni dell’altro.

Forse vi interesserà anche sapere che subito prima del film, dalle ore 19:29 alle 21:33 dello stesso giorno, sempre su Italia Uno verrà trasmesso Il Grinch, film del 2000 diretto da Ron Howard con Jim Carrey nei panni del Grinch.

Una Poltrona per Due andrà in onda come di consueto su Italia 1 giovedì 24 dicembre dalle 21:33 fino alla mezzanotte del giorno successivo.

Acquistate Una Poltrona Per Due QUI!