Felix Lu di Felix Comic Art ha sganciato una bomba nella sua ultima newsletter quando ha annunciato che era in trattativa per vendere tutte le tavole originali di Ryan Stegman (inchiostrate da JP Mayer) di King In Black della Marvel a un singolo acquirente.

Non solo un pezzo. Ogni pagina di ogni numero del fumetto King In Black, e naturalmente parliamo solo di pezzi originali, a un singolo collezionista.

“King in Black è il culmine del lavoro che Ryan e lo scrittore Donny Cates hanno iniziato con Venom nel 2018. Da allora, Venom è diventato il libro numero 1 della Marvel. Con l’introduzione del nuovo supercriminale Knull nel numero 3, Venom, il personaggio e il titolo dell’opera, non sono mai stati così hot. Il primo evento Stegman / Cates Venomverse, Absolute Carnage, è stato un enorme successo per la Marvel nel 2019. King in Black è ancora più grande. Chi ci segue sa anche che abbiamo reso popolare la vendita / raccolta di numeri completi di arte originale. King in Black può rappresentare una prima volta in assoluto per noi: L’INTERA serie può essere venduta completa. A un collezionista molto motivato. L’accordo non è ancora concluso, ma le cose si stanno muovendo in questa direzione. Continueremo a condividere le scansioni, tuttavia, in modo che tutti possano godersi il bellissimo lavoro di Ryan e dell’inchiostratore JP Mayer!“.

In questo modo un unico collezionista può acquistare tutta l’arte originale di un intero fumetto reato per un evento prima che l’evento stesso si concluda.

Se l’affare si dovesse concretizzare, l’acquirente non potrà esporlo sulle proprie pareti: ci sono troppe pagine, ma sarebbe di certo una aggiunta preziosissima per un collezionista che disponga di abbastanza denaro.

King in Black, l’evento

Eccovi la sinossi ufficiale di King in Black #1:

“L’oscurità regna sovrana! La marcia di morte di Knull giunge sulla Terra e, peggio ancora, lui non è venuto da solo! Con una armata di centinaia di migliaia di dragoni simbiotici sotto il suo comando, il Re in Nero è diverso da qualunque altra forza gli eroi della Terra abbiano mai affrontato. Eddie Brock, alias Venom, ha visto in prima persona il caos che perfino uno dei mostri simbiotici di Knull può scatenare: sopravviverà all’incontro col Dio degli Abissi in persona? Direttamente da Donny Cates, Ryan Stegman, JP Mater, Frank Martin e Clayton Cowles arriva il capitolo definitivo della loro saga di Venom durata due anni che ha cambiato tutto quello che voi pensavate di sapere sui simbionti!”

Nell’intervista rilasciata per pubblicizzare questo suo nuovo, prestigioso incarico Marvel, Cates ha dichiarato le seguenti parole.

“Fin dalle prime battute della nostra intera saga incentrata su Venom, Ryan e io abbiamo discusso in merito al Dio dei Simbionti, Knull, questo essere incredibilmente potente che adesso, in seguito agli avvenimenti di Absolute Carnage, è libero. E ci siamo detti che il Dio dei Simbionti, Knull, sta arrivando, e che è diretto verso la Terra. Beh, sfortunatamente, gente, il suo arrivo accadrà questo dicembre, nel fumetto intitolato The King in Black. Per quanto concerne gli eventi a fumetti, questo è il progetto più figo, dark, heavy metal e horror in stile Cthulhu che abbia mai avuto modo di realizzare. Ancora non riesco a cresere che la Marvel ci stia permettendo di prendere strade così oscure e spaventose. Tutti i personaggi della Marvel pensano di essere preparati per quel che verrà. Credono di avere una strategia. Eddie Brock li ha avvertiti dell’arrivo di Knull. Il punto è che non sono per niente pronti. Capitan America, Iron Man, ogni singola squadra degli X-Men, serve l’aiuto di tutti. Quel che è ancora più eccitante di tutto ciò è che nessuno di voi a casa sarà preparato a questo. Tutto porterà a The King in Black.”

Intanto recupera Venom: Rex, l’inizio della gestione di Donny Cates e Ryan Stegman!