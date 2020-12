Kevin Feige, capo degli studi Marvel per Disney+, ha svelato che She-Hulk sarà una legal comedy, con episodi dalla durata massima di mezz’ora.

Il nuovo format

Kevin Feige ha annunciato che She-Hulk adotterà il format delle legal comedy, un esperimento per quanto riguarda i Marvel Studios e Disney in generale, che affronteranno per la prima volta la nuova tipologia.

Se per le altre serie annunciate recentemente siamo sicuri del fatto che la durata di ogni puntata si aggiri attorno ai 60 minuti, ogni episodio di She-Hulk durerà mezz’ora al massimo, molto probabilmente a causa dei vorticosi precedenti riguardanti i diritti di distribuzione di tutto l’universo che ruota attorno al personaggio di Hulk.

Infatti, sebbene Marvel abbia acquistato la totalità dei diritti per poter produrre opere inerenti al gigante verde, Universal, che deteneva la proprietà dal 1990, avrebbe ancora facoltà per quanto riguarda i diritti di distribuzione.

I protagonisti in She Hulk

Tatiana Maslany interpreterà il ruolo di Jennifer Susan Walters, la cugina di Bruce Banner e alter ego di She-Hulk. Il personaggio venne creato da Stan Lee e John Buscema nel 1980, data della prima apparizione della protagonista nei fumetti Marvel.

Inoltre, è stato svelato che nel corso della serie vedremo figura completamente nuova, ideata appositamente per la serie, al momento conosciuta con il nome in codice “Lucy“, una influencer dei social media che nasconde un lato oscuro.

Il nuovo personaggio dovrebbe ricoprire un ruolo molto importante nella storia di Jennifer Walters, poiché ci si aspetta di vederla in almeno cinque episodi.

She-Hulk è diretto da Kat Coiro e Anu Valia, con Jessica Gao, già conosciuta per Rick e Morty, in qualità di capo sceneggiatore. La serie è interpretata da Tatiana Maslany, Tim Roth e Mark Ruffalo e non è ancora prevista una data di uscita. Nel frattempo, i fan della Marvel potranno godere della visione di WandaVision, con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, che sarà presentato in anteprima su Disney+ il 15 gennaio.

