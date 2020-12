Il Jump Festa ’21 è ormai passato agli archivi con un’edizione tutta digitale causa emergenza sanitaria da COVID-19.

Nonostante il complesso periodo, Shueisha e i suoi mangaka hanno allo stesso modo fatto sentire la vicinanza ai loro appassionati nell’unico vero momento in cui il mondo manga e anime della casa editrice citata è più esaltante, ovvero il Jump Festa.

Anche One Piece, il manga di Eiichiro Oda, ha preso parte alla “festa” e l’autore giapponese ha lasciato il suo consueto messaggio ai fan.

Eiichiro Oda riconferma le intenzioni del finale

Dopo aver suggerito il ritorno atteso di Shanks nel 2021 all’interno del manga, l’autore ha nuovamente precisato, a fine commento, che la storia si sta dirigendo verso la fase finale.

Da poco più di un anno l’autore ha già dichiarato l’intenzione di concludere il manga tra 4/5 anni, pertanto la serie è già, come anche annunciato nel numero 10 di One Piece Magazine di settembre 2020, verso lo stage finale. Non ci resta quindi che attendere per scoprire come si evolveranno materialmente le cose.

Ricordiamo, d’altro canto, che il 4 gennaio 2020 è atteso il Capitolo 1000, un altro grande risultato positivo per l’opera.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 999 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 955 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Trama

“Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia! A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…”

