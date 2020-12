Quando l’inverno chiama Evangelion risponde e lo fa lanciando Eva-01 il sacco a pelo in cui poter sopravvivere al freddo pungente dei mesi invernali, dormendo in tranquillità!

Il sacco a pelo Entry Plug è basato sull’Eva-01 e misura 195 centimetri (76,8 pollici) di lunghezza.

Il sacco a pelo è dotato di una copertura portante che sfoggia naturalmente la combinazione di colori viola e verde dell’Unità 01. La borsa può essere arrotolata quando non in uso.

Insomma, non abbiamo la certezza che Shinji sia stato comodo mentre pilotava il suo Eva-01, ma di certo i nostri sogni non potrebbe essere più tranquilli e morbidi! I fan di Evangelion non potranno lasciarsi fuggire questo bellissimo e utile sacco a pelo!

Il costo del sacco a pelo Entry Plug è di 19.800 yen (US$189) e può essere ordinato nel negozio online Evangelion Store.

Neo Genesis Evangelion: una storia che non ha fine

Per chi ancora non ha visto Neo Genesis Evangelion ecco una breve sinossi:

Sono passati ormai 15 anni dalla violenta catastrofe nota come “Second Impact” che provocò la morte di oltre 3 miliardi di persone. Questo incidente dalle cause non del tutto note portò le persone a rifugiarsi in alcune città tecnologicamente avanzate, tra cui Neo Tokyo-3. Proprio in questa città hanno inizio le vicende di uno studente molto introverso di nome Shinji Ikari, che verrà reclutato come pilota dell’Eva-01, un enorme robot costruito appositamente per combattere delle strane creature soprannominate “Angeli” che attaccano continuamente le città minacciando di provocare una terza catastrofe.

Neo Genesi Evangelion viene alla luce per la prima volta nel lontano 1995 appassionando fin da subito miglioni di italiani che, nel corso deli anni, si sono affezionati sempre di più alla storia di Shinji e a tutti i personaggi, caratterizzati da profonde ferite psichiche, problematici rapporti interpersonali e drammatiche lotte interiori.

Neo Genesis Evangelion viene prodotto dallo studio Gainax e sceneggiato e diretto da Hideaki Anno. La serie viene premiata con numerosi premi e riconoscimenti e tutt’oggi è considerata uno degli anime più acclamati e influenti di tutti i tempi.

L’anime, composto da ventisei episodi, viene trasmesso in Italia nel 1995 sul canale MTV quando ancora, molti di noi se lo ricordano con nostalgia, andava in onda Anime Night. Nel novembre del 2018 la piattaforma Netflix annuncia di avere acquisito i diritti per lo streaming della serie e dei due film conclusivi del 1997. Alla serie principali sono seguiti diversi spin-off e i film d’animazione che compongono la tetralogia Rebuild of Evangelion.

Il manga di Neon Genesis Evangelion, scritto e disegnato da Yoshiyuki Sadamoto, già character designer della serie animata, ha debuttato nel 1994 sulla rivista giapponese Shōnen Ace, edita da Kadokawa Shoten e poi trasferito, a partire dal 78° capitolo, su una nuova rivista seinen Young Ace sempre della Kadokawa. L’opera si è conclusa nel giugno del 2013.

In Italia il manga è stato pubblicato dalla Planet Manga per un totale di quattordici volumi.

