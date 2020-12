Cosa ha a che fare Buzz Lightyear con la governatrice di Tokyo? Yuriko Koike ha fatto apparizioni frequenti davanti alla stampa per aiutare a diffondere consigli e informazioni ai residenti della città durante questi tempi preoccupanti, e sembra che stia lavorando per placare le paure di tutti non solo con le sue parole, ma anche con i suoi abiti.

In Giappone, è normale che i politici scambino i loro abiti consueti con altri da lavoro per simboleggiare che sono “in trincea” a lavorare in prima linea durante i periodi di crisi, ed è quello che ha fatto Koike nelle ultime settimane. Tuttavia, durante una delle sue più recenti conferenze stampa per discutere di questioni relative al coronavirus, è sembrata voler spingere questo spirito combattivo oltre, indossando un dolcevita viola che la fa vagamente assomigliare a… Buzz Lightyear di Toy Story.

Date un’occhiata alle immagini qui in basso!

Dato l’amore di Koike per il cosplay, le somiglianze tra il suo vestito da operaia viola, grigio e verde e quello indossato da Buzz Lightyear in Toy Story sembrano essere troppo simili per essere solo una coincidenza.

D’altra parte, oltre a un riferimento a Buzz Lightyear i fan del franchise di Evangelion hanno notato somiglianze tra il suo vestito e quello dell’Unità 01. Anche se, se si fosse ispirata a Eva, probabilmente avrebbe aggiunto un pizzico di arancione al suo abbigliamento.

Le sfumature di Buzz Lightyear nella scelta dell’abbigliamento di Koike potrebbero essere state intenzionali, dato il suo noto amore per il cosplay. Koike si è già vestita per il Festival di cosplay di Halloween di Ikebukuro nel 2015 come Sally dell’anime Sally la Strega, nel 2016 come Zaffiro nell’anime La Principessa Zaffiro e nel 2018 come Maetel di Galaxy Express 999. Tutti anime che adoravo quando ero bambina!

Da sinistra a destra: Zaffiro, Sally e Maetel:

Anche se non sarebbe appropriato per la governatrice di Tokyo vestirsi come Buzz Lightyear in ufficio in una giornata lavorativa, alcuni fan degli anime con gli occhi d’aquila hanno già visto alcuni riferimenti ad altri personaggi famosi in altre sue scelte di guardaroba.

I commentatori online si sono affrettati a ricordare quando Kamen Rider Faiz di Kamen Rider 555 era a capo di Tokyo:

E non possiamo dimenticare la sua posa accanto a una presunta opera d’arte di Banksy mentre indossa un soprabito che sembra simile alla giacca a quadri indossata da Tanjiro Kamado in Demon Slayer:

