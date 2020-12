WWE TLC 2020 - highlights e risultati del PPV

Si è svolto nella notte italiana fra domenica 20 dicembre e lunedì 21 settembre WWE TLC 2020, ultimo evento in PPV dopo lo storico WWE Survivor Series 2020 – cliccate QUI per i risultati – nel nuovo Thunderdome, la residenza ufficiale degli show dei due roster principale della federazione di Stamford, spostatosi da qualche settimana al Tropicana Field di St. Petersburg (Florida).

WWE TLC 2020 è stato incentrato su due tables, ladders & chairs match per le cinture maggiori: AJ Styles contro Drew McIntyre si affronteranno per la prima volta in assoluto per il WWE Championship detenuto dallo scozzese mentre Kevin Owens e Roman Reings si affronteranno per lo Universal Title.

WWE TLC 2020 – highlights e risultati

8-man tag team match (Kick-off)

Sami Zayn, King Corbin, Cesaro & Shinsuke Nakamura vs. da Big E, Daniel Bryan, Chad Gable & Otis

VINCITORI: BIG E, DANIEL BRYAN, OTIS & CHAD GABLE

WWE Championship Tables, Ladders & Chairs Match

Drew McIntyre (c) vs. AJ Styles

VINCITORE E ANCORA CAMPIONE: DREW MCINTYRE

SmackDown Women’s Championship Match

Sasha Banks (c) vs. Carmella

VINCITRICE PER SOTTOMISSIONE E ANCORA CAMPIONESSA: SASHA BANKS

Raw Tag Team Champions Match

The New Day (c) vs. Shelton Benjamin & Cedric Alexander on the Hurt Business

VINCITORI PER SCHIENAMENTO E NUOVI CAMPIONI: HURT BUSINESS (W/MVP)

WWE Women’s Tag Team Championship Match

Nia Jax & Shayna Baszler (c) vs. Asuka & Charlotte Flair

VINCITRICI PER SCHIENAMENTO E NUOVE CAMPIONESSE: ASUKA & CHARLOTTE FLAIR

Universal Championship Tables, Ladders & Chairs Match

Roman Reigns (c) vs. Kevin Owens

VINCITORE E ANCORA CAMPIONE: ROMAN REIGNS

Firefly Inferno Match

“The Fiend” Bray Wyatt vs. Randy Orton

VINCITORE: RANDY ORTON

