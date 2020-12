The Quintessential Quintuplets, nuovo manga per Negi Haruba e gioco in arrivo

Negi Haruba, autore di The Quintessential Quintuplets (Gotobun no Hanayome), è al lavoro su un nuovo manga che debutterà il 3 Febbraio 2021 sul numero 10 della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha.

Si intitola Sentai Daishikkaku e seguirà le vicende di un gruppo di supereroi stile Power Rangers.

A seguire la prima immagine promozionale:

Negi Haruba, non solo il nuovo manga

La più nota opera di Negi Haruba, inoltre, diventerà un videogame per Nintendo Switch e Sony PlayStation 4 intitolato Gotobun no Hanayome – Natsu no Omoide mo Gotobun che uscirà in Giappone il 25 Marzo 2021.

Il gioco è ambientato durante le vacanze estive e seguirà una storia originale in cui Futaro si ritroverà su un’isola deserta in compagnia delle cinque gemelle.

In apertura possiamo guardare il trailer.

Negi Haruba e The Quintessential Quintuplets

Negi Haruba ha serializzato The Quintessential Quintuplets sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 9 Agosto 2017 al 19 Febbraio 2020; si compone di 14 volumetti.

In Italia viene pubblicato da J-POP:

Futaro è uno studente di seconda superiore che vive di stenti, fin quando, un giorno, gli viene offerto di impartire ripetizioni a pagamento. Un’occasione d’oro, se non fosse che dovrà insegnare a qualcuno che frequenta il suo stesso anno. O meglio, a un quintetto di gemelle. Cinque belle ragazze scapestrate, a un passo dalla bocciatura e con nessuna voglia di studiare. Riuscirà Futaro a portarle tutte e cinque fino al conseguimento del diploma?

Ricordiamo che il 7 Gennaio 2021 debutterà la seconda stagione dell’anime, intitolata Gotobun no Hanayome ∬.

La prima è disponibile su Crunchyroll Italia:

Uesugi Fuutarou, un liceale del secondo anno di un’umile famiglia, riceve una allettante offerta di lavoro part time come tutore… ma le sue studentesse diventano le ragazze della sua classe! C’è di più, sono cinque gemelle e sono tutte bellissime, ma il problema è che sono tutte studentesse problematiche con voti bassi e che odiano studiare! Il suo primo compito sarà ottenere la fiducia delle sorelle?!

