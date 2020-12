Una presentazione sul palco all’evento Jump Festa ’21 di domenica ha rivelato altri due membri del cast per l’anime Black Clover, oltre a una grafica per il nuovo arco narrativo Regno di Clover vs Regno di Spade. L’arco inizierà il prossimo 5 gennaio 2021.

Durante questa presentazione speciale che ha avuto luogo su uno dei palchi visrtuali del Jump Festa di quest’anno è stato anche trasmesso in streaming uno speciale video musicale contenente scene tratte dall’anime con la nuova sigla di apertura “Grandeur” della boy band Snow Man. La nuova opening farà il suo debutto ufficiale fin dalla prima puntata della nuova stagione di Black Clover del 5 gennaio, naturalmente insieme alla nuova sigla finale “Beautiful” del gruppo coreano composto da dodici mebri Treasure.

I nuovi membri del cast includono Yui Ogura nei panni di Vanica Zogratis (a sinistra) e Tatsuhisa Suzuki nei panni di Zenon Zogratis (a destra):

Il sito ufficiale dell’anime aveva precedentemente annunciato che Rikiya Koyama interpreterà Dante Zogratis, un personaggio del Regno di Spade che controlla il potere di un diavolo. Vanica, Zenon e Dante sono i tre membri della Triade Oscura che governano il Regno di Spade.

L’anime è stato presentato in anteprima in Giappone nell’ottobre 2017. Originariamente, la serie sarebbe dovuta durare 51 episodi, ma è continuata in una nuova stagione con l’episodio 52 nell’ottobre 2018, proseguendo ulteriormente con un’altra stagione nell’ottobre 2019. Lo spettacolo è stato interrotto a partire dal 28 aprile per gli effetti della diffusione della nuova malattia da coronavirus (COVID-19) sulla produzione, ed è ripresa il 7 luglio con l’episodio 133.

Tatsuya Yoshihara (Monster Musume, Yatterman Night, Muromi-san, Long Riders!) Dirige l’anime per lo Studio Pierrot. Kazuyuki Fudeyasu (Gochuumon wa Usagi Desuka?, Tantei Opera Milky Holmes, Yatterman Night) si occupa della composizione della serie. Itsuko Takeda (Ristorante Paradiso, Level E, Blue Drop) è il character designer e Kumiko Tokunaga (Kingdom) è il sub-character designer. Minako Seki (The Silver Guardian, Kingdom) compone la musica.

